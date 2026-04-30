Preocupación por la "Araña": ¿qué lesión tiene Julián Álvarez y cuánto tiempo estará sin jugar?

El incidente ocurrió a los 77 minutos del partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, encuentro en el que el delantero ya había anotado el gol del empate parcial mediante un penal. En una disputa por la pelota, el mediocampista rival Eberechi Eze cayó accidentalmente sobre el tobillo izquierdo de Álvarez. Aunque el atacante intentó continuar en el campo durante algunos minutos, el dolor persistente lo obligó finalmente a pedir el cambio, siendo reemplazado por Álex Baena.