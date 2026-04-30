Preocupación por la "Araña": ¿qué lesión tiene Julián Álvarez y cuánto tiempo estará sin jugar?
El empate entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions League dejó un sabor agridulce para el conjunto español. A pesar de que Julián Álvarez fue el autor del gol de la igualdad, el delantero cordobés encendió las alarmas de cara a la Copa del Mundo, al tener que abandonar el campo de juego antes del final del encuentro.
Resumen para apurados
- Julián Álvarez sufrió un esguince leve de tobillo durante el empate del Atlético de Madrid ante Arsenal por Champions League, generando alarma a 50 días del Mundial 2026.
- El incidente ocurrió tras un choque con Eberechi Eze. Los estudios médicos descartaron lesiones óseas y el cuerpo técnico de Simeone confía en su presencia para la revancha.
- La rápida recuperación de la 'Araña' es clave para la Selección Argentina y un respiro para el club español, que enfrenta una seguidilla de bajas importantes en su plantel.
A menos de 50 días para el inicio del Mundial 2026, cualquier contratiempo físico en las figuras de la selección argentina genera una alarma generalizada, especialmente cuando se trata de piezas clave como Julián Álvarez. La "Araña" es una de las máximas figuras del equipo que buscará defender el título obtenido en Catar, por lo que su evolución es seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico del Atlético de Madrid como por la "Albiceleste".
El incidente ocurrió a los 77 minutos del partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, encuentro en el que el delantero ya había anotado el gol del empate parcial mediante un penal. En una disputa por la pelota, el mediocampista rival Eberechi Eze cayó accidentalmente sobre el tobillo izquierdo de Álvarez. Aunque el atacante intentó continuar en el campo durante algunos minutos, el dolor persistente lo obligó finalmente a pedir el cambio, siendo reemplazado por Álex Baena.
La jugada que marginó al atacante argentino ocurrió en el segundo tiempo y generó preocupación tanto en el cuerpo técnico "colchonero" como en la Selección Argentina.
La palabra del "Cholo" y el resultado de los estudios
Tras el partido, Simeone buscó bajar los decibeles de la preocupación mediática y se refirió al estado físico de su figura. El entrenador confirmó que el propio jugador pidió salir por el golpe y que será sometido a pruebas médicas para determinar el grado de la lesión.
"Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible", contó.
Al ser consultado sobre la presencia del ex River en el partido de vuelta en Londres, programado para el próximo martes, Simeone fue tajante y envió un mensaje de esperanza para la afición: "Soy optimista".
Con el correr de las horas llegó la tranquilidad. Los primeros estudios realizados en Madrid descartaron una lesión ósea o muscular y confirmaron que se trató de un esguince leve de tobillo.
Según indicaron desde España, la molestia fue disminuyendo y el delantero podrá entrenarse con normalidad durante los próximos días. En principio, no tendría inconvenientes para estar disponible en el partido de vuelta frente al Arsenal, en Londres.
El panorama del Atlético de Madrid
La posible baja de la "Araña" se suma a una enfermería que ya tiene nombres importantes. El equipo madrileño debe afrontar este tramo decisivo de la temporada con las ausencias de Pablo Barrios, Nico González y José María Giménez, además de las molestias musculares que marginaron a Alexander Sorloth del duelo ante los ingleses.
Asimismo, el técnico debió lidiar con la salida prematura de Giuliano Simeone en el entretiempo por un fuerte golpe en la cintura tras un choque con Piero Hincapié. Con la mira puesta en la vuelta, el cuerpo médico del "Atleti" trabajará a contrarreloj para recuperar a Julián de cara a la revancha en el Emirates Stadium.