Patrimonio bajo la lupa: declara hoy el contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni

El cronograma de declaraciones y el "factor Caballito"

La actividad judicial continuará el miércoles con el testimonio de Leandro Miano. El vínculo es complejo, ya que Miano es hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni les debe dinero por la compra de propiedades. Además, es socio de Pablo Martín Feijoo, gestor de la compraventa del departamento de Caballito donde reside el jefe de Gabinete.