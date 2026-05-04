Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Luego del partido, Leandro Díaz habló con crudeza sobre el presente del equipo y también apeló a su historia personal frente al “Millonario”. “Ya gané varias veces acá”, lanzó el delantero, entre risas, relativizando el impacto del resultado. Sin embargo, fue más allá al analizar el contexto: “Es un partido más. Lo necesitábamos. Fuimos un desastre todo el torneo. Esto no es ni siquiera para nosotros, es para la gente que sufrió”, agregó.