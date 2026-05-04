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Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

El delantero celebró la esperada victoria de visitante y sacó pecho de su récord contra el "Millonario".

PICANTE. Díaz sacó pecho y aseguró que no es la primera vez que festeja en el Monumental contra River. PICANTE. Díaz sacó pecho y aseguró que no es la primera vez que festeja en el Monumental contra River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán venció 1-0 a River en el Monumental por la Liga Profesional, cortando 464 días sin triunfos de visitante y con polémicas declaraciones del delantero Leandro Díaz.
  • Díaz recordó su historial en Núñez, destacando su gol con Lanús en 2011 que sentenció a River a la Promoción. El equipo de Falcioni logró orden y eficacia para romper su sequía.
  • Esta victoria revitaliza a un plantel cuestionado y fortalece la figura de Díaz ante River, proyectando un cambio de ánimo necesario para cerrar el semestre con mejores resultados.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán dio el golpe en Núñez y se quedó con un triunfo que hacía tiempo se le negaba fuera de casa. El 1 a 0 sobre River en el Más Monumental, no sólo cortó una larga racha negativa, sino que también dejó declaraciones fuertes de uno de los protagonistas.

Luego del partido, Leandro Díaz habló con crudeza sobre el presente del equipo y también apeló a su historia personal frente al “Millonario”. “Ya gané varias veces acá”, lanzó el delantero, entre risas, relativizando el impacto del resultado. Sin embargo, fue más allá al analizar el contexto: “Es un partido más. Lo necesitábamos. Fuimos un desastre todo el torneo. Esto no es ni siquiera para nosotros, es para la gente que sufrió”, agregó.

La victoria tuvo un valor extra para el equipo de Julio César Falcioni, ya que significó el fin de una racha de 464 días sin festejos como visitante fuera del José Fierro.

Con un planteo ordenado, intensidad para disputar cada pelota y una dosis justa de contundencia, Atlético sostuvo la ventaja hasta el final y resistió los intentos de River en los últimos minutos. Por eso Díaz y sus compañeros se fueron celeberando de Núñez, y terminaron con una sonrisa un semestre que había sido cuesta arriba.

Díaz fue un personaje clave en el descenso de River

En paralelo, el partido volvió a traer a la memoria un antecedente que marcó la carrera de Díaz. En el Clausura 2011, cuando jugaba para Lanús, convirtió en tiempo de descuento el gol del triunfo ante River en ese mismo estadio. Aquel 2-1 resultó determinante: empujó al conjunto de Núñez a disputar la Promoción, instancia en la que terminaría descendiendo tras perder con Belgrano.

Con el paso de los años, el delantero volvió sobre ese episodio y hasta reveló una curiosidad: en aquel partido llevaba una camiseta de Boca debajo de la de Lanús, aunque decidió no exhibirla. “Menos mal que no la saqué, hubiera sido una falta de respeto”, contó tiempo después.

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