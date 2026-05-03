Atlético venció a River en el Monumental y cortó una racha de 464 días sin ganar de visitante
Finalizó el partido
Atlético venció 1-0 a River en el Monumental.
Cambios en Atlético
Ingresan Manuel Brondo y Kevin Ortiz. Se retiran Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. 47', se juega hasta los 52'.
Atlético resiste sobre el final del partido
El "Decano" logra salir apenas de su propio campo, oxigena el medio campo y sostiene la victoria. 43'.
Ingresa Compagnucci en el "Decano"
A los 34', se retira Renzo Tesuri.
Cambio obligado en el "Decano"
Gastón Suso acusó un fuerte dolor en su rodilla y se retiró del campo atendido por los médicos. Luciano Vallejó ingresó en su lugar. 23' del complemento, 1-0.
Cabezazo de Salas al travesaño
El delantero ex Racing impactó al poste tras un buen centro de Acuña. River está en su mejor momento y Atlético lo sufre.
Se viene "Juanfer"
Coudet llamó a Juan Fernando Quintero para romper el cero de su equipo. Se retira Galván.
Atlético y el desafío de un segundo tiempo que será larguísimo
A los 17' del complemento, el "Decano" muestra sus primeras señales de cansancio. River busca insaciablemente el gol del empate.
Kevin Ortiz inició su calentamiento.
Ingolotti salvó al "Decano"
Tras un grave error de Leandro Díaz, el arquero desactivó un remate con destino de gol de Kendry Páez. Atlético sostiene la ventaja a los 12', pero ahora debe custodiar con mayor atención al juvenil Pereyra, que entró enchufado.
Lautaro Godoy, amonestado
A los 7', el volante recibió una tarjeta amarilla.
Los tres cambios de Coudet
Lautaro Pereyra, Maximiliano Salas y Kendy Páez ingresaron en lugar de Maximiliano Meza, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.
Pereyra casi amanece al "Decano"
Gran jugada individual del juvenil de 18 año de River, quien remató a media distancia y casi convierte en su primera intervención.
Empieza el segundo tiempo
Atlético busca quedarse con la victoria en el Monumental.
El error de Ingolotti que casi termina en gol
¡ERA EL GOL DE TU VIDA, PIBE! Subiabre se generó el espacio y definió por arriba pero la pelota se fue desviada. ¡Cerca el empate de River vs. Atlético Tucumán!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FwtxKcs061
Tranquilidad: la reacción de Falcioni en la jugada del 1-0
LA TRANQUILIDAD DE UN EX-BOCA EN EL MONUMENTAL. El Emperador Falcioni disfrutó del GOLAZO de Tesuri, para el 1-0 de su Atlético Tucumán ante River, y terminó aplaudiendo la gran jugada del equipo. pic.twitter.com/l4MAonQIuy— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
El sentido saludo entre Falcioni y Coudet
El abrazo entre el Chacho Coudet y Julio Falcioni en la previa del River vs. Atlético Tucumán.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/Q07rw2TqXP
La chance que desperdició el "Loco"
EL MANO A MANO DE SANTIAGO BELTRÁN. pic.twitter.com/UAwsmvXCCx https://t.co/XGL3WqFomO— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026
Leonel Vega, el único amonestado en el "Decano"
El tucumano recibió la sanción tras una acumulación de faltas. El resto del equipo no está condicionado de cara al segundo tiempo.
Finalizó el primer tiempo
Atlético gana meritoriamente el partido, con un buen gol de Renzo Tesuri. El "Decano" le cierra los caminos al "Millonario", que no consigue como dañar al equipo de Julio César Falcioni.
Leandro Díaz tuvo el segundo
A los 45', Nicolás Laméndola asistió al "Loco" que, mano a mano con Beltrán, remató a las piernas del arquero.
Atlético se aferra al resultado
El "Decano" defiende con uñas y dientes la ventaja en el marcador. A los 37', el local adelanta sus líneas para buscar el empate antes del entretiempo.
Llegada clara de River
A los 27', Colidio condujo a fuerza de actitud y talento, y descargó para Ruberto que remató de media vuelta al primer palo de Ingolotti. Buena respuesta del arquero.
El gol de Tesuri para el 1-0
RENZO TESURI Y ATLÉTICO TUCUMÁN LE GANA 1-0 A RIVER EN EL MONUMENTAL. pic.twitter.com/1d55erDbLr— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026
Gol de Atlético
A los 19', Franco Nicola gambeteó a Pezzella con mucha habilidad, centró al segundo palo y Maximiliano Villa disparó mordido. La pelota le quedó a Renzo Tesuri, que definió con soledad en el punto penal.
Atlético llegó de contrataque
Godoy manejó la jugada con una buena conducción y descargó para Tesuri que remató mordido. Leandro Díaz desvió la trayectoria del balón hacia la red, pero estaba en posición adelantada.
Primera aproximación
Un remate lejano de Bustos se fue desviado tras una buena jugada colectiva.
Atlético no logra manejar la pelota
Tras 5', aún el "Decano" no pudo sentirse cómodo con el balón. El local controla las acciones.
Comienza el partido
Atlético y River ya juegan en el cierre de la fase regular del torneo Apertura.
Gran recibimiento en el Monumental
Falcioni repite formación en el "Decano"
Falcioni sostiene el equipo que viene de empatar 1-1 con Banfield. En ese sentido, el "Emperador" forma con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.
"Decanos" y "millonarios" entran en calor
Así forma el "Millonario"
Los 11 del Millonario para esta tarde frente a Atlético Tucumán #VamosRiver pic.twitter.com/iWffJ5ymTO— River Plate (@RiverPlate) May 3, 2026
Así llegó el "Decano" al Monumental
El plantel Decano llego a El Monumental— Atlético Tucumán (@ATOficial) May 3, 2026
#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/yt1LyrwpwF
Atlético va con la alternativa
Vestuario Listo #VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/XP9RQIRzCh— Atlético Tucumán (@ATOficial) May 3, 2026
El "Decano" ingresa a la cancha
Los jugadores de Atlético realizan el habitual reconocimiento del campo de juego.
Nicola palpitó el duelo y analizó el presente de Atlético
El volante del "Decano" hizo autocrítica, sostuvo que el equipo fue superior en varios partidos pese a los resultados y confía en dar el golpe ante River para cerrar el torneo Apertura.
“Merecemos otro presente, y estamos a tiempo de cambiarlo. Si hacés un análisis de estas 15 fechas que pasaron, hay muchos partidos donde no ligamos”, aseguró.
“Sabemos el rival que es, pero también confiamos en nosotros. Ya demostramos por momentos que podemos jugar de igual a igual. Ojalá podamos hacer un gran partido y cortar la racha”, sostuvo en la previa de duelo de esta tarde.
Carlos Abeldaño, excluido de la convocatoria
El delantero no forma parte de la delegación que viajó a Buenos Aires. El "Ogro" jugó 90' con el equipo de Reserva durante la semana, en la derrota 2-1 con Banfield.
Historial desfavorable para Atlético
La última vez que venció al “Millonario” en Núñez fue en el histórico 2-0 de la Primera Nacional 2011, con goles de Luis Miguel Rodríguez y César Montiglio. Además, perdió los últimos tres duelos: 1-0 en marzo del año pasado, 4-1 en 2024 y 1-0 en 2023.
No suma puntos en el Monumental desde el 0-0 en junio de 2022. ¿Una buena? El último enfrentamiento general fue para el “Decano”: 2-0 en septiembre del año pasado en el José Fierro, bajo la conducción de Lucas Pusineri.
Historial parejo bajo el arbitraje de Falcón Pérez
El historial de Falcón Pérez dirigiendo al "Decano" cuenta con un total de 10 antecedentes que reflejan una paridad total, con tres victorias, tres derrotas y cuatro empates para el equipo de 25 de Mayo y Chile.
Sin embargo, el último registro no es alentador para el equipo que hoy conduce Julio César Falcioni, ya que la última vez que este árbitro estuvo presente en un partido del "Decano" fue en octubre del año pasado, en lo que resultó una caída por 2 a 0 frente a Instituto en la ciudad de Córdoba.
El árbitro del partido
Para el compromiso de esta tarde, la autoridad principal Yael Falcón Pérez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri como árbitros asistentes, mientras que Ariel Penel cumplirá la función de cuarto árbitro.
En tanto, el equipo tecnológico encargado del VAR estará encabezado por Felipe Viola, quien contará con la asistencia de Mariana De Almeida en el AVAR.
Lo que tenés que saber
Sin chances de avanzar a la próxima fase, Atlético Tucumán visita a River en el Monumental con el objetivo de cerrar su participación en el torneo Apertura con una sonrisa. Desde las 18.30, el "Decano" buscará dar el golpe en la casa de un "Millonario" que lo recibirá con una formación alternativa, pensando en su próximo duelo por Copa Sudamericana. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN Premium.