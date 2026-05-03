Atlético venció a River en el Monumental y cortó una racha de 464 días sin ganar de visitante

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Nicola palpitó el duelo y analizó el presente de Atlético

El volante del "Decano" hizo autocrítica, sostuvo que el equipo fue superior en varios partidos pese a los resultados y confía en dar el golpe ante River para cerrar el torneo Apertura.

“Merecemos otro presente, y estamos a tiempo de cambiarlo. Si hacés un análisis de estas 15 fechas que pasaron, hay muchos partidos donde no ligamos”, aseguró.

“Sabemos el rival que es, pero también confiamos en nosotros. Ya demostramos por momentos que podemos jugar de igual a igual. Ojalá podamos hacer un gran partido y cortar la racha”, sostuvo en la previa de duelo de esta tarde.