Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

La mirada del equipo

“Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. Para Pierre Gasly, el resultado es decepcionante, ya que el coche era competitivo y podíamos sumar puntos”, explicó Briatore, al referirse al abandono del francés, y dejó en claro que el objetivo ahora será sostener este nivel competitivo en las próximas fechas del calendario.