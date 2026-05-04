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Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

El jefe de Alpine resaltó la actuación del argentino tras su mejor resultado en la Fórmula 1.

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore, jefe de Alpine, elogió a Franco Colapinto tras su histórico 7° puesto en el GP de Miami de F1, logrando su mejor performance y sumando puntos vitales para el equipo.
  • El argentino escaló al séptimo lugar tras una sanción a Charles Leclerc. El resultado fue celebrado internamente por Alpine, pese al abandono de Pierre Gasly durante la competencia.
  • Este desempeño consolida a Colapinto en la máxima categoría y confirma la evolución técnica de Alpine. Se espera que el equipo mantenga este nivel en las próximas fechas del calendario.
Resumen generado con IA

Flavio Briatore destacó la actuación de Franco Colapinto luego de su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, un resultado que marcó la mejor performance del piloto argentino en la Fórmula 1 y que fue celebrado puertas adentro por todo el equipo Alpine.

“Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”, dijo Briatore, en declaraciones difundidas por la escudería, donde subrayó tanto el resultado como la evolución que mostró el argentino durante toda la actividad.

El respaldo del dirigente también quedó reflejado en el gesto posterior a la carrera, donde ambos se fundieron en un abrazo que evidenció la satisfacción por el trabajo realizado y por el salto de calidad que logró el equipo en este compromiso.

El resultado terminó de consolidarse horas después, cuando la FIA confirmó la sanción a Charles Leclerc, lo que le permitió a Colapinto avanzar al séptimo puesto y cerrar así su mejor ubicación histórica en la categoría, además de sumar más puntos para el campeonato.

La mirada del equipo

“Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. Para Pierre Gasly, el resultado es decepcionante, ya que el coche era competitivo y podíamos sumar puntos”, explicó Briatore, al referirse al abandono del francés, y dejó en claro que el objetivo ahora será sostener este nivel competitivo en las próximas fechas del calendario.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
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