Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

A pocas horas de que la participante uruguaya lograra continuar en el reality conducido por Santiago del Moro, la panelista recordó el paso de Carmiña -expulsada por racista- por el programa y, al analizar los perfiles que siguen en competencia, fue tajante al criticar las actitudes de Yipio y cómo la audiencia tiende a pasar por alto sus modos al hablar en la convivencia diaria. "Es una insultadora serial", aseguró Guercio en A la Barbarossa, dejando entrever su molestia al respecto.