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Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

La panelista protagonizó un tenso intercambio con Diego Brancatelli. Las redes estallaron con opiniones divididas.

Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Eliana Guercio generó polémica en Telefe al sugerir que el peso de Yisela Pintos motiva una mayor tolerancia del público ante sus agresiones verbales en la casa de Gran Hermano.
  • Durante el programa 'A la Barbarossa', la panelista se enfrentó a Diego Brancatelli, quien calificó de 'espanto' sus dichos sobre la fisonomía de la participante uruguaya.
  • El incidente reabre el debate sobre la gordofobia y los estereotipos en la televisión argentina, lo que podría influir en la imagen de Guercio y en las próximas eliminaciones.
Resumen generado con IA

Eliana Guercio quedó envuelta en una nueva polémica luego de que cuestionara la fisonomía de Yisela "Yipio" Pintos, particante de Gran Hermano (Telefe)

A pocas horas de que la participante uruguaya lograra continuar en el reality conducido por Santiago del Moro, la panelista recordó el paso de Carmiña -expulsada por racista- por el programa y, al analizar los perfiles que siguen en competencia, fue tajante al criticar las actitudes de Yipio y cómo la audiencia tiende a pasar por alto sus modos al hablar en la convivencia diaria. "Es una insultadora serial", aseguró Guercio en A la Barbarossa, dejando entrever su molestia al respecto.

Segundos después, su colega y compañera de panel Mariana Brey respaldó su análisis y planteó: "Ella también podría estar afuera (de la casa) por muchas cosas que ha dicho, al igual que Carmiña". Entonces, Guercio retomó la palabra para sumar, contundente: "Y si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada", haciendo referencia a los cuerpos de las participantes.

A continuación, Eliana enumeró los motivos por los cuales considera que las actitudes de la uruguaya se asemejan a su ex compañera: "Por la ironía, el insulto y la falta de respeto...".

Su postura respecto a los manejos que suele tener Yipio en la casa causó una tenso ida y vuelta con Diego Brancatelli, quien dejó en evidencia su descontento al respecto, al deslizar: "No, no, Eliana... es un montón".

Acto seguido, el periodista demostró estar en desacuerdo con la panelista y remarcó: “Me parece un espanto su comentario, que Yipio esté ahí en Gran Hermano por gorda. Es un espanto siquiera pensarlo", pese a que la panelista no había hecho referencia a la apariencia física de la jugadora en el programa.

En tanto, Eliana no dudó en salir al cruce de su compañero y acusó de tergiversar sus dichos: “Lo único que hace como periodista es darle una vuelta de rosca para dejarte mal. Él dice que eso es algo que yo pienso eso”.

Nueva polémica en GH

Ante la sorpresa que generó el planteo de Brancatelli en vivo, el periodista insistió en que Guercio había realizado un comentario despectivo sobre el cuerpo de Yipio y, visiblemente desconcertado, lanzó: “Entonces, no lo escucharon...”.

"Yo dije que se le permiten más cosas o tipos de comentarios a una persona 'gordita' que a una 'flaquita'. Y eso, es así", sentenció la esposa del ex futbolista Sergio Romero.

Lejos de quedarse callado, Brancatelli volvió a la carga para enfatizar su punto: "No tiene nada que ver si es gordita o flaquita. Pasa por otro lado..".

Lo cierto es que, en medio del cruce, Brey se alineó con Eliana y la discusión escaló rápidamente, hasta que Georgina Barbarossa intervino para dar por finalizado el tenso intercambio.

En este contexto, a modo de cierre, Guercio arremetió contra su compañero por última vez al deslizar: "¡No vamos a ser todos hipócritas y decir que esto no sucede! ¡Y no estoy hablando de su cuerpo sino de la mirada que hay en el afuera!".

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