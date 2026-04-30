La asquerosa acción de Danelik por la que Luana le llamó la atención en Gran Hermano

"Es más, ella en un momento me plantea porque vos estás en una cama, a los besos, a los roces, y en todo momento era hasta que ella me dé el lugar. Y en una me agarra y me dice, ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’.´Listo no pasa nada, vamos al frente y a mí me gusta que estés conmigo en la cama’. Sino yo me hubiese alejado", concluyó.