Gladys "La Bomba Tucumana" emocionó a toda la casa de Gran Hermano al recordar a su novio fallecido
Resumen para apurados
- Gladys 'La Bomba Tucumana' recordó anoche en Gran Hermano a su novio fallecido, Luciano Ojeda, y explicó que entró al reality para transitar el duelo por su reciente pérdida.
- Durante una charla con Santiago del Moro, la cantante relató cómo acompañó a Luciano en su lucha contra el cáncer y describió su vínculo como el amor más puro de su vida adulta.
- El testimonio generó un clima de sensibilidad y un abrazo colectivo en la casa. Su participación marca una etapa de aceptación personal impulsada por el legado de su pareja.
Un momento de profunda emoción se vivió anoche en "Gran Hermano: Generación Dorada" cuando Gladys La Bomba Tucumana abrió su corazón y habló por primera vez dentro de la casa sobre la muerte de su novio, Luciano Ojeda, quien falleció en 2025 tras luchar contra el cáncer.
Durante una charla con el conductor Santiago del Moro, la artista no pudo contener las lágrimas al ser consultada sobre cómo atraviesa el duelo y qué la motivó a aceptar el desafío de ingresar al reality.
“Hace muy poquito que Luciano me dejó. Mi amor, el amor de mi vida, que lo va a ser siempre”, expresó visiblemente conmovida. En su relato, destacó la intensidad del vínculo que los unía: “Me enamoré de grande, de verdad. Conocí el amor verdadero, el amor puro, honesto, sincero”.
La intérprete de La pollera amarilla recordó además el acompañamiento que brindó durante la enfermedad de su pareja. “Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo”, señaló.
Sobre su presente, explicó que su participación en el programa responde a una necesidad personal de transitar el dolor desde otro lugar. “Acepté estar acá para ver qué me pasaba, para salirme un poco de ese duelo que no termina nunca, que va cambiando de estado”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que hoy se encuentra en una etapa distinta: “Estoy en la aceptación, de que nunca más voy a verlo, ni escuchar su voz”. Sin embargo, remarcó que intenta seguir adelante inspirada en lo que su pareja hubiera querido: “Él querría que yo viva, que siga cantando, que sea alegre como siempre fui”.
El emotivo testimonio generó un clima de fuerte sensibilidad en la casa. Tras sus palabras, del Moro invitó al resto de los participantes a acercarse, y la cantante recibió un abrazo colectivo que selló uno de los momentos más conmovedores de la edición.