Gladys "La Bomba Tucumana" emocionó a toda la casa de Gran Hermano al recordar a su novio fallecido

En ese sentido, aseguró que hoy se encuentra en una etapa distinta: “Estoy en la aceptación, de que nunca más voy a verlo, ni escuchar su voz”. Sin embargo, remarcó que intenta seguir adelante inspirada en lo que su pareja hubiera querido: “Él querría que yo viva, que siga cantando, que sea alegre como siempre fui”.