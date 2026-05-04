La Legislatura repudiará hoy una batería de políticas de Milei

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán repudia hoy diversas políticas de Javier Milei en una sesión iniciada a las 9, centrada en recortes presupuestarios, despidos y libertad de prensa.
- La sesión reanuda el cuarto intermedio tras aprobar la Ley de Ficha Limpia. Aborda 10 proyectos sobre el cierre del Instituto del Cáncer, recortes en Conicet y despidos en el INTI.
- Estas resoluciones marcan una postura crítica de la provincia frente al ajuste nacional. Buscan proteger las economías regionales y asegurar la continuidad de programas sociales.
La Legislatura tiene previsto dejar asentado su repudio a diversas políticas que viene implementando el gobierno del presidente Javier Milei. Desde las 9 se reanudará la sesión ordinaria que pasó a un cuarto intermedio el pasado jueves, luego de la sanción de la una ley de Ficha Limpia -por unanimidad-, de reformas tributarias y de la prórroga de la emergencia en el transporte público.
El Poder Legislativo que preside el vicegobernador Miguel Acevedo agotará hoy el orden del día que quedó incompleto la semana pasada. Quedan por tratar dos proyectos de ley que -a priori- no revisten ningún tipo de polémica. Por un lado, la creación de una campaña provincial de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por proyectos impulsados por Nancy Bulacio, Raquel Nievas y José Cano, respectivamente.
La otra propuesta de ley también es un dictamen de la comisión de Salud Pública, que encabeza Gabriel Yedlin. Es una iniciativa de Roberto Moreno para crear un protocolo de atención de emergencias sanitarias de rutas y zonas limítrofes de la provincia. Se indicó que la finalidad es fortalecer la capacidad de respuestas, ordenar la actuación operativa, optimizar los tiempos de intervención y mejorar la coordinación institucional ante situaciones de urgencia.
Al margen de los proyectos de ley, en el orden del día figuran 10 proyectos (de resolución y de declaración) que serán abordados en módulos: es decir, sin debate ni argumentación. La mitad de las propuestas son para fijar posturas de la Cámara tucumana en rechazo a determinaciones que viene tomando el Gobierno de la Nación, en tiempos en que la Provincia busca mantener buen diálogo y evitar confrontaciones con la gestión libertaria.
Rechazo de la Cámara
Uno de los proyectos de resolución es para expresar el “más enérgico repudio” ante la decisión del Ejecutivo nacional de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La propuesta de Cano insta a declarar que dicha medida constituye una restricción arbitraria al ejercicio del periodismo. “Vulnera el derecho a la libertad de prensa y obstaculiza el acceso a la información pública de toda la ciudadanía argentina”, fijó. Ricardo Bussi también presentó una propuesta similar y pidió que sea tratada en conjunto.
Otra de las iniciativas también la impulsa el ex diputado para repudiar la decisión de la Nación de cerrar el Instituto Nacional del Cáncer (INC), absorbiendo sus funciones el Ministerio de Salud. “Es un grave retroceso en la lucha contra el cáncer, una de las principales causas de muerte en el país, que afecta a una de cada tres personas”, señaló.
El mismo parlamentario propuso con un proyecto de resolución “expresar su más enérgico repudio a la política de recorte presupuestario implementada por el Gobierno nacional” hacia el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la suspensión de ingresos a la carrera de investigador, la reducción de becas y salarios, y el progresivo desmantelamiento del sistema científico nacional.
Por otra parte, en el orden del día figura un proyecto del legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur) en rechazo de la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo (ahora se otorgarán vouchers para capacitaciones). El parlamentario propone que la Cámara exija la continuidad del programa dado su amplio impacto en las personas en situación de vulnerabilidad social. Además, indicó que afecta las economías regionales de las provincias que forman parte del Norte Grande. Mencionó que en Tucumán son 55.000 beneficiarios que dejan de recibir $78.000, lo que implica $4.200 millones menos que dejarán de ingresar a la economía local.
También se incluyó una propuesta de Silvia Elías de Pérez para que la Legislatura exprese “el más enérgico repudio” ante las medidas adoptadas por la Nación, que implican el despido de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), estimado en más de 700 agentes. “Constituye una grave afectación a los derechos laborales y una pérdida de recursos humanos altamente calificados, estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país”, fundamentó la radical.