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La pelea que terminó con la amistad entre Maia Reficco y Ángela Torres: “Fue horrible”

Ángela Torres recordó el episodio que provocó el final de su amistad con Maia Reficco, hoy vinculada a Franco Colapinto. La actriz habló de una “traición” que nunca pudo perdonar.

La pelea que terminó con la amistad entre Maia Reficco y Ángela Torres La pelea que terminó con la amistad entre Maia Reficco y Ángela Torres Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángela Torres recordó la ruptura de su amistad con Maia Reficco por una traición amorosa del pasado, tema que resurge hoy ante el romance de Reficco con el piloto Franco Colapinto.
  • El conflicto se originó en una salida nocturna cuando Reficco se besó con un joven que le interesaba a Torres, a pesar de conocer sus sentimientos, provocando un quiebre definitivo.
  • Este episodio del pasado recobra interés público por la exposición internacional de Maia Reficco junto a Colapinto, afectando la imagen mediática de la actriz en redes y medios.
Resumen generado con IA

El nombre de Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena en medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con el piloto argentino Franco Colapinto. En ese contexto, resurgió una historia del pasado que marcó el quiebre definitivo de su amistad con Ángela Torres.

La propia actriz y cantante recordó en distintas entrevistas el episodio que provocó la ruptura entre ambas, una situación que ocurrió durante una salida nocturna y que, según relató, la dejó profundamente dolida.

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

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Lo que parecía una noche más entre amigas terminó transformándose en una fuerte decepción personal. Según contó Ángela, ella tenía un interés romántico por un joven de su entorno y Maia conocía perfectamente lo que sentía.

El episodio que desató el conflicto entre Ángela Torres y Maia Reficco

De acuerdo con el relato de Ángela Torres, en medio de esa salida vio cómo Maia Reficco se besaba con el chico que le interesaba sentimentalmente. La escena ocurrió delante suyo y el impacto fue inmediato.

La actriz explicó que estaba muy involucrada emocionalmente y que lo que más la afectó fue que su amiga sabía la importancia que esa persona tenía para ella. Poco después de ese episodio, Maia se habría ido del lugar junto al joven, algo que terminó de quebrar la relación.

Con el tiempo, Ángela definió aquella situación como una “traición” y reconoció que fue uno de los momentos más incómodos y dolorosos de esa etapa de su vida.

Por qué nunca hubo reconciliación entre las actrices

Aunque los años pasaron y el conflicto perdió intensidad mediática, la amistad entre Ángela y Maia nunca volvió a recomponerse. 

Si bien la actriz adoptó posteriormente un tono más moderado al hablar del tema e incluso aseguró públicamente que le deseaba lo mejor, también dejó en claro que el vínculo quedó definitivamente roto tras aquel episodio.

La historia volvió a tomar relevancia ahora que Maia Reficco aparece vinculada sentimentalmente a Franco Colapinto, uno de los nombres argentinos con mayor exposición internacional en la actualidad.

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