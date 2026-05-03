Colapinto en el GP de Miami: a qué hora se corre y dónde ver la carrera

Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este domingo a las 14:00, tras una histórica clasificación que lo posiciona en la zona de puntos.
- Tras ser décimo en la sprint, el piloto de Alpine logró el octavo puesto. Es el primer argentino en el top 10 de largada en 44 años. La carrera se adelantó por pronóstico de lluvia.
- Este desempeño marca un hito para el automovilismo nacional y genera expectativas de sumar puntos. El evento será transmitido en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.
El sábado dejó sensaciones positivas para Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto argentino volvió a mostrar solidez y logró mantenerse competitivo para terminar la clasificación en el octavo lugar. La carrera del domingo está prevista a partir de las 14 y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.
Tras una buena actuación en las pruebas del viernes y en la carrera sprint, Colapinto afrontó la clasificación para la carrera principal con determinación y consiguió ubicarse en el octavo puesto de la grilla, convirtiéndose en el primer argentino que largará entre los top ten en los últimos 44 años. Se trata de una posición clave, ya que lo deja dentro de la zona de puntos y con expectativas concretas de sumar en la competencia principal, siempre condicionada por la estrategia y el ritmo de carrera.
La organización del evento, bajo la órbita de la Federación Internacional del Automóvil, resolvió modificar el horario de largada previsto inicialmente. Debido a los pronósticos de lluvia en Miami, la carrera se adelantó y comenzará a las 14, en busca de evitar complicaciones climáticas que puedan alterar el normal desarrollo de la prueba.
Desde Argentina, la competencia podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y también mediante la plataforma de streaming Disney+.