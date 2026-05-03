Colapinto en el GP de Miami: a qué hora se corre y dónde ver la carrera

Tras una buena actuación en las pruebas del viernes y en la carrera sprint, Colapinto afrontó la clasificación para la carrera principal con determinación y consiguió ubicarse en el octavo puesto de la grilla, convirtiéndose en el primer argentino que largará entre los top ten en los últimos 44 años. Se trata de una posición clave, ya que lo deja dentro de la zona de puntos y con expectativas concretas de sumar en la competencia principal, siempre condicionada por la estrategia y el ritmo de carrera.