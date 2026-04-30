El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Siguiendo con el pronóstico extendido del SMN, para el viernes, cielo mayormente despejado, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Estas condiciones climáticas se repetirían el sábado, para el que no se descartan algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste de la provincia, más precisamente en los Valles Calchaquíes.