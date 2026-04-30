El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Luego de un comienzo de semana muy otoñal, el pronóstico del tiempo anticipa para Tucumán una jornada agradable y algo soleada, en el inicio de un ciclo de recuperación térmica. Para hoy, se espera una máxima de 23 °C.
La mañana del jueves comenzó con una mínima de 12 °C y una sensación térmica de 10 °C. La nubosidad fue del 30%, con una humedad del 90%. Los vientos fueron suaves desde el sector noroeste y la visibilidad de casi 10 kilómetros.
El cielo se irá despejando hacia el mediodía mientras que la temperatura ascenderá hasta los 20 °C. La nubosidad será escasa y la humedad descenderá hasta el 70%.
Por la tarde se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 23 °C, una humedad cercana al 10% y una humedad relativa del 55%. Los vientos serán suaves desde el sector sudoeste.
Hacia la noche, el SMN pronostica un cielo despejado, con una humedad que subirá al 90%, al tiempo que los vientos serán débiles, pero desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Siguiendo con el pronóstico extendido del SMN, para el viernes, cielo mayormente despejado, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Estas condiciones climáticas se repetirían el sábado, para el que no se descartan algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste de la provincia, más precisamente en los Valles Calchaquíes.
El fin de semana terminaría el domingo, con una jornada algo más inestable, con el incremento de la nubosidad y una máxima de alrededor de los 23 °C.