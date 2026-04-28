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Cómo estará el tiempo este miércoles 29 de abril en Tucumán

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

TUCUMÁN. Pronóstico para este 29 de abril TUCUMÁN. Pronóstico para este 29 de abril
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 29 de abril en Tucumán una jornada estable, sin lluvias y con una temperatura máxima que alcanzará los 21°C.
  • El día iniciará con neblina y una mínima de 9°C. Vientos leves del sector sur acompañarán un cielo algo nublado, mejorando las condiciones respecto a la inestabilidad de días previos.
  • Este clima templado y seco facilitará el desarrollo de actividades al aire libre. Se espera que la estabilidad se mantenga durante la noche con una temperatura cercana a los 14°C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará estable este miércoles 29 de abril, con condiciones mayormente favorables a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. 

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará algo nublado con presencia de neblina, lo que podría reducir levemente la visibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%.

A medida que avance el día, el tiempo irá mejorando: por la tarde se prevé un cielo parcialmente nublado, con temperaturas más agradables. La jornada tendrá una mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 21°C, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, será leve a moderado, predominando del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h dependiendo del momento del día.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 14°C, manteniendo la estabilidad climática.

Pronóstico del clima

En resumen, este miércoles se perfila como un día templado, sin lluvias y con nubosidad variable en Tucumán, perfecto para quienes buscan disfrutar de actividades fuera de casa sin sobresaltos climáticos.

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