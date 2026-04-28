Cómo estará el tiempo este miércoles 29 de abril en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 29 de abril en Tucumán una jornada estable, sin lluvias y con una temperatura máxima que alcanzará los 21°C.
- El día iniciará con neblina y una mínima de 9°C. Vientos leves del sector sur acompañarán un cielo algo nublado, mejorando las condiciones respecto a la inestabilidad de días previos.
- Este clima templado y seco facilitará el desarrollo de actividades al aire libre. Se espera que la estabilidad se mantenga durante la noche con una temperatura cercana a los 14°C.
El tiempo en Tucumán se presentará estable este miércoles 29 de abril, con condiciones mayormente favorables a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará algo nublado con presencia de neblina, lo que podría reducir levemente la visibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%.
A medida que avance el día, el tiempo irá mejorando: por la tarde se prevé un cielo parcialmente nublado, con temperaturas más agradables. La jornada tendrá una mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 21°C, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, será leve a moderado, predominando del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h dependiendo del momento del día.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 14°C, manteniendo la estabilidad climática.
Pronóstico del clima
En resumen, este miércoles se perfila como un día templado, sin lluvias y con nubosidad variable en Tucumán, perfecto para quienes buscan disfrutar de actividades fuera de casa sin sobresaltos climáticos.