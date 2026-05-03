Recuerdos fotográficos: 1960. El viejo aeropuerto en la ciudad con pocos edificios
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El 9 de julio de 1960, en pleno festejo de la Independencia, se publicó esta foto del aeropuerto Benjamín Matienzo, ubicado sobre la avenida Brígido Terán, junto al parque 9 de Julio. Se anunciaba allí que se habían hecho obras y se había pavimentado la pista con fondos del Casino provincial, después de años críticos en los que la aeroestación había pasado meses cerrada a causa del mal estado de la pista de pasto. En esos momentos los pasajeros debían trasladarse a Termas de Río Hondo para viajar por vía aérea.
En “El aeropuerto que nació por azar” (05/06/2017) se cuenta que los aterrizajes en la zona este de la ciudad comenzaron en 1911 cuando el piloto Marcelo Paillette aterrizó en el flamante parque 9 de Julio. Luego se formó allí el Aero Club y el uso como aeropuerto ya fue habitual en 1937.
En 1940 se inauguró el edificio de estilo californiano que todavía perdura.
En ese año 60 ya había un proyecto para una nueva aeroestación fuera de la capital, que se concretaría en Cevil Pozo en 1981. Había algunos inconvenientes para la operación en el parque: la pista era corta; además la avenida Brígido Terán aún no tenía completa su pavimentación y ninguna línea de ómnibus llegaba hasta la estación.
La imagen, tomada desde el sector de la nueva pista pavimentada y enfocada hacia el oeste, muestra las instalaciones del aeropuerto, y detrás, la ciudad con unos pocos edificios dispersos, como el de Tribunales, a la izquierda, el de Previsión Social, el convento de Santo Domingo y las cúpulas de la Catedral y de La Merced.