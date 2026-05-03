Recuerdos fotográficos: 1960. El viejo aeropuerto en la ciudad con pocos edificios

El 9 de julio de 1960, en pleno festejo de la Independencia, se publicó esta foto del aeropuerto Benjamín Matienzo, ubicado sobre la avenida Brígido Terán, junto al parque 9 de Julio. Se anunciaba allí que se habían hecho obras y se había pavimentado la pista con fondos del Casino provincial, después de años críticos en los que la aeroestación había pasado meses cerrada a causa del mal estado de la pista de pasto. En esos momentos los pasajeros debían trasladarse a Termas de Río Hondo para viajar por vía aérea.