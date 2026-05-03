Oscurantismo ilustrado, eugenesia y dominación digital

El planteamiento se asemeja al de la “República tecnológica” de Karp pero sin ambigüedades ni recursos solapadores. Quienes digitan el Gov-corp, como su nombre lo indica, son las grandes corporaciones que van a favorecer un “país eficiente, atractivo, vital y limpio”. El lema se asemeja a los discursos de las dictaduras y autocracias. No en vano se critica lo que se designa como “universalismo”, producto de la “secta Cristiana no-teísta”, que promueve “el progresismo, multiculturalismo, liberalismo, humanismo, izquierdismo, corrección política y más”. El universalismo vive del Estado, por eso es necesario cooptar y ponerlo bajo el dominio de las “corp” cuyos valores –por vía de la contraposición implícita”- son los contrarios a los del “Universalismo”. Léase: el conservadurismo, el monoculturalismo , el antihumanismo y más… Desde allí, elogia el “aislamiento comunicativo” y “la desolidarización funcional de la sociedad”. Es necesaria “la cuarentena” para curar a una población “profundamente infectada por el virus zombie”. Detrás de los encadenamientos discursivos de Land se adivina el rol crucial de la IA y los LLM. En este marco, urge interrogarnos: ¿qué mejor que los algoritmos de los gigantes tecnológicos para favorecer el “aislamiento comunicativo y la desolidarización”? ¿es casual la expansión pública de los LLM, con sus riesgos, sesgos y amenazas, cuidadosamente solapados por las empresas, y fetichizados como los cerebros perfectos e ideales que hacen las cosas por uno? Unos cerebros sin cerebro humano en los que delegar todo. ¿Será casual que Anthropic limite el acceso a su “súper” algoritmo?