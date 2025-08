Cuando nos volvemos “nadarritmos” en manos de los algoritmos

Sin ir más lejos, y para apelar a una muestra ilustrativa, en cuanto ingresamos a WhatsApp, la pantalla de lectura se inicia con una directiva: “preguntar a Meta AI o buscar” y abre opciones de búsqueda: “quiero buscar algo”; “quiero escribir un mensaje a un cliente”; “necesito una ayuda para hacer una lluvia de ideas”; “necesito un consejo sobre crianza”; “necesito buscar algo”; “quiero escribir un poema”…. y la lista parece infinita. En el algoritmo se combinan recursos discursivos para predeterminar elecciones e incitar a hacer lo que el algoritmo ha definido de antemano. Mientras el primer enunciado “Preguntar a Meta” se abre con un infinitivo despersonalizado (con la modalidad que se emplea en las directivas o en las órdenes), en cuanto se clickean las alternativas, el algoritmo utiliza verbos personalizados en primera persona. El que enuncia es un “yo” que representa al usuario. El algoritmo se apropia de ese yo del usuario, ocupa su lugar, se confunde y se hace pasar por el: “necesito”, “quiero”. Uno podría preguntarse “con qué derecho habla por mí, se mete en mi vida” , pero la interrogación acerca del por qué y toda posible impugnación queda suspendida por la multiplicación de propuestas, la sobreestimulación. El diseño del modelo es deliberado al respecto. Los verbos que utiliza confunden lo que propone el algoritmo con los deseos o necesidades del usuario. Si el usuario se deja llevar y explicita su deseo, replicando el enunciado construido por el algoritmo: “quiero escribir un poema”, el algoritmo le pregunta el tema. Antes de cumplir el deseo, emplea estrategias de adulación para mantener conectado (y enlazado) al interlocutor. Si, por ejemplo, el tema es “el exilio”, el modelo escribe: “el exilio es un tema profundo y emotivo”. Si bien la frase se refiere al tópico planteado, presupone una valoración del sujeto ponderando su elección. El algoritmo no siente ni valora, pero “actúa” para generar un puente de empatía. En segundos, Meta (como la lámpara de Aladino) escribe el poema, con un discurso prototípico que se sustenta, no en la creatividad original -de la que carece la IA- sino en la reiteración de patrones que ha encontrado en la base de datos: frases hechas combinadas con rima. Pero el direccionamiento del algoritmo no termina allí. Sin dejar un lapso de respiro (que le permita al interlocutor una pausa para pensar en lo que está o no haciendo) el algoritmo apela a la primera persona del plural “nosotros” para reforzar la simulación de un diálogo empático y propone -como si fuera ya casi un amigo: “qué te parece si exploramos juntos el tema? ¿Hay algún aspecto específico del tema que te gustaría abordar en tu poema?” El algoritmo no solo emplea recursos para construirse como otro humano que “interactúa” subjetivamente con el usuario, sino que prefigura sus intereses y expectativas y se asimila o funde (confunde) con él, al adjudicarle el poema (“tu poema”) en el que el usuario no ha tenido ninguna intervención. No hay interacción, sino conectividad direccionada por una IA que, a través de múltiples e invisibles estrategias, suspenden o anulan la libertad de autoría y pensamiento. Si el usuario se deja llevar por la supuesta interacción, progresivamente se transforma en un bot del algoritmo que lo va envolviendo como una boa hasta ingerirlo. En el mejor de los casos, sólo alcanzará a ver un sombrero (como en “El principito”) que tapa todo lo que pasa debajo de éste.