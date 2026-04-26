Padres, presión y límites en el deporte infantil

En relación al muy buen artículo sobre el título de diario el día 19/04, quiero comentar las expresiones de los distintos referentes deportivos y agregar las mías: 1) Candelaria Villanueva dice: “Todo pasa por la aprobación de los padres”. 2) Carlos Reinoso expresa: “Las altas expectativas de los padres perjudican a los chicos, al equipo y al trabajo del entrenador”. 3) Martín Correa enfatiza: “Hay presión por el rendimiento y el futuro, por lo cual hay padres que quieren ‘salvarse’ con su hijo y hay otros que quieren que su hijo juegue aún sin tener condiciones” (esto último me parece totalmente aceptable y normal). Por otra parte los padres exitistas exigen que sean campeones; si no, no sirve (¿?). 4) Maximiliano Pfister comenta: “La presión de los padres siempre existió, pero ahora más que nunca”. 5) Agustina Ruiz dice: “Se les habla a los padres para que no presionen y dejen disfrutar a los chicos”. 6) Manuel Calderón propone una postura estricta: “Desde el principio marcamos cómo deben comportarse los padres. No se les permite gritar ni intervenir”. 7) Ramón Vidal introduce un matiz importante: “La presión por ganar o por cumplir expectativas no sirve a esta edad. A los ocho años el objetivo es que el chico se divierta”. Además, dicen, “el padre es un mero acompañante del proceso” (Pister).