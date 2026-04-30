Tucumán impulsa la incorporación de la IA en las aulas con un laboratorio educativo innovador

Resumen para apurados
- Tucumán realizó el laboratorio “La Endurance”, donde más de 100 supervisores se formaron en inteligencia artificial para integrar esta tecnología en las aulas provinciales.
- Bajo el método IDEAY+, la actividad en el Instituto JIM buscó fortalecer el liderazgo pedagógico mediante la construcción colectiva de estrategias y dimensiones institucionales.
- La iniciativa posiciona a Tucumán como pionera en innovación educativa integral, priorizando el criterio humano y la sostenibilidad estratégica frente al avance tecnológico.
Tucumán avanza en su estrategia de modernización educativa con iniciativas que buscan incorporar la inteligencia artificial en las aulas desde una perspectiva pedagógica y participativa. En ese marco, más de cien supervisores del sistema educativo formaron parte de “La Endurance”, un laboratorio de prospectiva diseñado para repensar el rol de la tecnología en la enseñanza.
La actividad se desarrolló en el Instituto JIM y reunió a referentes de los niveles inicial, primario y secundario. El objetivo fue fortalecer su capacidad de acompañamiento en la implementación de políticas educativas vinculadas a la inteligencia artificial, en articulación con el programa de formación docente que la provincia lleva adelante junto al Ministerio de Educación de Tucumán y organizaciones especializadas. Esta línea de trabajo posiciona a Tucumán entre las primeras jurisdicciones del país en abordar el desafío de manera integral.
A diferencia de las capacitaciones tradicionales, “La Endurance” propone una metodología participativa basada en la construcción colectiva de estrategias. El laboratorio fue diseñado y coordinado por el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, impulsor del método IDEAY+, una herramienta de prospectiva generativa aplicada a políticas públicas.
El enfoque parte de una premisa central: no se trata de incorporar tecnología desde la carencia, sino desde lo que ya está en movimiento dentro del sistema educativo. Bajo esa lógica, la experiencia se estructuró en tres dimensiones, personal, institucional y pedagógica, que permitieron a los participantes reflexionar sobre su identidad profesional, construir escenarios estratégicos y proyectar prácticas concretas en el aula.
La propuesta incluyó dinámicas de introspección, trabajo colaborativo y diseño de escenarios futuros, con el objetivo de que los propios supervisores definan cómo integrar la inteligencia artificial en sus contextos educativos. Esta lógica, centrada en la generación de conocimiento a partir de la experiencia, marca un diferencial respecto de otros programas de formación en la región.
El nombre del laboratorio remite a una metáfora inspirada en la nave Endurance de la película Interstellar, que plantea la idea de avanzar hacia un futuro incierto con una dirección clara y una construcción colectiva del camino. Más que un recurso narrativo, el concepto atraviesa toda la experiencia y refuerza el compromiso y la apropiación de la metodología por parte de los participantes.
Desde la organización destacaron que los supervisores son un eslabón clave dentro del sistema educativo, ya que acompañan a directivos y docentes en la implementación de nuevas prácticas. Trabajar con este sector desde una lógica generativa, y no meramente instructiva, se presenta como una decisión estratégica para garantizar la sostenibilidad de los cambios.
En ese sentido, Farhat subrayó el alcance de la iniciativa. “Estamos frente a un proceso de transformación que no se resuelve solo con tecnología. La inteligencia artificial plantea desafíos que requieren liderazgo, criterio pedagógico y capacidad de adaptación. El rol del supervisor no es ser experto técnico, sino sostener la confianza del sistema mientras aprende. Esa es una competencia profundamente humana y estratégica”, explicó.
Con este tipo de propuestas, Tucumán no solo avanza en la incorporación de herramientas digitales en la educación, sino que también comienza a delinear un modelo propio de innovación pública, en el que la participación, la formación y la construcción colectiva ocupan un lugar central.