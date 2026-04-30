Tucumán impulsa la incorporación de la IA en las aulas con un laboratorio educativo innovador

La actividad se desarrolló en el Instituto JIM y reunió a referentes de los niveles inicial, primario y secundario. El objetivo fue fortalecer su capacidad de acompañamiento en la implementación de políticas educativas vinculadas a la inteligencia artificial, en articulación con el programa de formación docente que la provincia lleva adelante junto al Ministerio de Educación de Tucumán y organizaciones especializadas. Esta línea de trabajo posiciona a Tucumán entre las primeras jurisdicciones del país en abordar el desafío de manera integral.