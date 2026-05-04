Tres empresas tucumanas lideradas por mujeres se expanden a pesar de la crisis

En un contexto donde muchas empresas ajustan, frenan inversiones o directamente entran en pausa, hay otras que eligen moverse. No desde la negación de la crisis, sino desde una lectura distinta: adaptarse, reorganizarse y avanzar igual. Esa fue una de las ideas que atravesó la mesa panel del Summit Mujeres y Liderazgo organizado por LA GACETA, con Gabriela Cabrera (Grupo Zeramiko), María Valdez Naval (Marathon Deportes) y María Milagro Mahtuk (Grupo Yuhmak).