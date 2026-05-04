Tres empresas tucumanas lideradas por mujeres se expanden a pesar de la crisis
En el Summit Mujeres y Liderazgo, el encuentro organizado por LA GACETA, referentes de Zeramiko, Marathon Deportes y Grupo Yuhmak compartieron cómo crecieron dentro de sus empresas y por qué hoy apuestan a expandirse en un contexto desafiante.
Resumen para apurados
- Líderes de Zeramiko, Marathon Deportes y Grupo Yuhmak expusieron en el Summit de LA GACETA sobre su expansión en Tucumán pese a la crisis económica actual.
- Las empresarias destacaron su formación en firmas familiares, priorizando la eficiencia operativa y el análisis del cliente para adaptarse a la inflación y caída del consumo.
- El liderazgo femenino impulsa una transformación estratégica en el sector privado local, demostrando que la crisis es un punto de inflexión para innovar y captar oportunidades.
En un contexto donde muchas empresas ajustan, frenan inversiones o directamente entran en pausa, hay otras que eligen moverse. No desde la negación de la crisis, sino desde una lectura distinta: adaptarse, reorganizarse y avanzar igual. Esa fue una de las ideas que atravesó la mesa panel del Summit Mujeres y Liderazgo organizado por LA GACETA, con Gabriela Cabrera (Grupo Zeramiko), María Valdez Naval (Marathon Deportes) y María Milagro Mahtuk (Grupo Yuhmak).
Las tres forman parte de empresas familiares tucumanas con trayectoria, pero su lugar dentro de esas estructuras no estuvo dado de entrada. Hubo un recorrido previo, de aprendizaje, de construcción y de legitimación puertas adentro.
“Uno no entra directamente en un rol de decisión, hay un proceso de entender el negocio desde adentro, de conocer cada área”, planteó Cabrera, al reconstruir su camino dentro de Grupo Zeramiko. Esa experiencia, lejos de ser un obstáculo, terminó siendo una base clave para el momento actual.
En esa misma línea, Mahtuk también remarcó que su crecimiento dentro de Grupo Yuhmak fue progresivo. “Fui pasando por distintos lugares dentro de la empresa, entendiendo cómo funciona todo antes de asumir mayores responsabilidades”, explicó, marcando un recorrido que combina formación profesional con experiencia cotidiana.
En Marathon Deportes, Valdez Naval aporta desde otro lugar, pero con una lógica similar. Desde el área de marketing, su trabajo se vincula directamente con la lectura del cliente y los cambios en el consumo. “Hoy entender al cliente es central, porque cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo”, señaló.
Empresas familiares y nuevos liderazgos
En los tres casos, el desafío no fue solo crecer profesionalmente, sino también hacerlo dentro de estructuras familiares, donde las dinámicas internas tienen sus propias complejidades.
“La comunicación dentro de la empresa es clave, sobre todo cuando se trata de empresas familiares donde las decisiones muchas veces se cruzan con lo personal”, explicó Valdez Naval, poniendo en palabras una tensión común.
Esa necesidad de ordenar, profesionalizar y establecer roles claros aparece como un paso necesario en el crecimiento de estas empresas. En ese proceso, el liderazgo femenino también empieza a ocupar otro lugar. No como excepción, sino como parte de una transformación más amplia.
“Creo que la mujer aporta una mirada distinta, más vinculada al equipo, a escuchar y entender lo que pasa en la empresa”, planteó Cabrera. Y Mahtuk sumó: “Hay una forma de liderar que tiene que ver con la cercanía y con conocer a las personas con las que trabajás”.
Crisis como punto de inflexión
El contexto económico apareció como un tema inevitable. Inflación, caída del consumo, competencia más exigente. Nada de eso quedó afuera de la conversación. Pero lejos de una mirada paralizante, las tres coincidieron en algo: la crisis también obliga a mejorar.
“Hoy no podés quedarte quieto esperando que las cosas pasen”, señaló Mahtuk. Y desarrolló: “Tenemos que ser mucho más eficientes, revisar costos, tomar decisiones más estratégicas en todo momento”.
Esa lógica implica recuperar una gimnasia que, según explicaron, en otros momentos no era tan necesaria. Hoy cada decisión pesa más, cada error impacta más y cada movimiento se analiza con mayor detalle.
Cabrera lo resumió en una idea que se repitió a lo largo del panel: “Incluso en los momentos difíciles hay oportunidades, pero hay que estar atentos y preparados para verlas”.
Expandirse en un contexto adverso
A pesar de ese escenario, las tres empresas no frenaron. Al contrario: proyectan crecimiento.
En el caso de Grupo Yuhmak, 2025 marcó un punto fuerte en ese camino. “Este año encaramos un proceso de expansión con apertura de nuevas unidades y mejoras en los puntos de venta que ya tenemos”, contó Mahtuk. Ese crecimiento implicó inversión, pero también reorganización interna y planificación.
“Hoy cada paso se piensa mucho más, pero eso no significa no avanzar, sino hacerlo con más información”, agregó.
Desde Marathon Deportes, Valdez Naval también remarcó la importancia de sostener el movimiento: “El consumidor cambia, el mercado cambia, entonces las empresas tienen que acompañar eso constantemente”.
En Grupo Zeramiko, la lógica es similar. “El desafío es adaptarse sin perder la identidad de la empresa”, explicó Cabrera, marcando ese equilibrio entre continuidad y cambio.
Una idea que atraviesa a las tres
Más allá de las diferencias entre rubros, hay una coincidencia clara: crecer en crisis no es una contradicción.
“Hoy no podés quedarte quieto esperando que las cosas pasen”, planteó Mahtuk, en una frase que sintetiza el espíritu de la mesa.
Ese movimiento no es improvisado. Implica experiencia, lectura del contexto y capacidad de adaptación. Pero también una decisión.
En un escenario donde todo cambia rápido, estas empresas tucumanas eligen no esperar y avanzar en medio de la crisis. Y en ese proceso, el liderazgo de mujeres no solo acompaña ese crecimiento, sino que también lo empuja.