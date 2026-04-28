Festival de cine independiente: la tucumana Virginia Scaro ganó el Bafici

Resumen para apurados
- La tucumana Virginia Scaró obtuvo el premio al mejor corto por 'Yegua' en la Competencia Argentina del Bafici, celebrado este sábado por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.
- El film narra el escape de una yegua tras una traición entre hombres. La premiación convivió con homenajes a Puenzo y Brandoni, y el triunfo documental de Pablo Aparo con su obra.
- Radicada en CABA y con proyectos en Japón, el éxito de Scaró impulsa la proyección del cine tucumano y marca un paso previo clave al estreno de su primer largometraje, 'El Dorado'.
Un hombre borracho se enfrenta a otro tras una traición y termina derrumbado. Mientras tanto, su yegua se suelta, atraviesa el pueblo y sube la montaña. Entre cercos y otros caballos, algo parece abrir la posibilidad de cambiar la historia.
Esta es la sinopsis oficial de “Yegua”, el cortometraje de nueve minutos de la tucumana Virginia Scaro que ganó el premio en su categoría dentro de la Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). La realizadora nació en la provincia en 1985, pero se formó en la Capital Federal en la Universidad del Cine y en la Universidad Torcuato Di Tella. Es la fundadora de la productora Cina Cina, y realizó residencias en Uruguay. En este momento está desarrollando su primer largometraje, “El Dorado”.
Su filme parte de una historia mínima de engaño en el entorno de la nocturnidad de alcohol y soledad, para abrirse a la potencia de un animal que rompe con las ataduras y busca su destino. Scaro escribió el guión y dirigió la película, que tiene las actuaciones de Rodolfo Moreno y Augusto Dioli.
La ceremonia de clausura del Bafici incluyó homenajes a Luis Puenzo y Luis Brandoni, y tuvo lugar en la noche del sábado, horas antes de conocerse el fallecimiento de Adolfo Aristarain, otra sensible pérdida del cine nacional. Además, se reconocieron las trayectorias de Raúl Perrone y Ana Poliak.
El registro documental fue dominante en la premiación, por lo que “Yegua” aparece como una excepción. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (se elige entre todas las producciones presentadas) fue para “Los vencedores”, de Pablo Aparo, quien además obtuvo el premio a Mejor Dirección en la Competencia Internacional con su registro de un viaje a las islas Malvinas donde, imprevistamente, construye amistad con un británico. Su trabajo mereció también l Premio PCI a la Mejor Dirección Argentina.
Internacional
Dentro del plano internacional, el Gran Premio fue para “Hair, paper, water…”, del belga Nicolás Graux y el vietnamita Minh Quy Truong, que sigue una de las últimas mujeres de la tribu Ruc de Vietnam, que viaja a Saigón a conocer a su nieto y transmitirle palabras de una lengua que está en extinción; mientras que el premio a Mejor Largometraje fue para “Foret ivre”, de Manon Coubia; al tiempo que el Premio Especial del Jurado se lo llevó “La lucha”, de José Alayón.
En la Competencia Oficial Argentina, el Gran Premio recayó en “Plata o mierda”, de Toia Bonino y Marcos Joubert, que sigue a este último mientras cumple condena penal por distintas cárceles del país, con filmaciones clandestinas. El premio a Mejor Largometraje fue para “Machado”, de Julián Tagle, que recibió el Premio del Público; y Tamara Leschner ganó como mejor directora por “Te amo, Antoño”.
La sección Vanguardia y Género reservó su Gran Premio para “Lo demás es ruido”, de Nicolás Pereda, mientras que “Vade Retro”, de Antonin Peretjatko, obtuvo la estatuilla a Mejor Largometraje.
El Premio Especial del Jurado se lo llevó “Los días posibles - Trilogía sobre la ternura”, de Rodrigo Guerrero.