Festival de cine independiente: la tucumana Virginia Scaro ganó el Bafici

Esta es la sinopsis oficial de “Yegua”, el cortometraje de nueve minutos de la tucumana Virginia Scaro que ganó el premio en su categoría dentro de la Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). La realizadora nació en la provincia en 1985, pero se formó en la Capital Federal en la Universidad del Cine y en la Universidad Torcuato Di Tella. Es la fundadora de la productora Cina Cina, y realizó residencias en Uruguay. En este momento está desarrollando su primer largometraje, “El Dorado”.