Selknam ganó y complica el panorama de Tarucas en el Súper Rugby Américas

Resumen para apurados
- Selknam venció 41-26 a Peñarol en Chile por el Súper Rugby Américas, consolidándose en el Top 4 y complicando las chances de clasificación del equipo tucumano Tarucas.
- El equipo chileno revirtió un inicio adverso y dominó el encuentro con autoridad. Esta es su cuarta victoria consecutiva tras superar previamente a Cobras XV, Tarucas y Yacaré XV.
- El triunfo chileno obliga a Tarucas a obtener resultados urgentes para no quedar fuera de semifinales. La lucha por el Top 4 se intensifica ante la regularidad de los líderes.
El Súper Rugby Américas entró en su tramo decisivo y cada resultado empieza a pesar más de la cuenta. En ese contexto, Selknam dio un paso firme al derrotar como local a Peñarol Rugby por 41-26, en un resultado que no solo lo consolida en zona de clasificación, sino que también complica seriamente las aspiraciones de Tarucas.
El conjunto chileno, que hizo de la cancha del Saint George’s College una fortaleza, logró revertir un inicio adverso y terminó imponiendo condiciones con autoridad. Tras el temprano try de Lucas Bianchi para Peñarol, Selknam reaccionó rápido: Augusto Böhme igualó a los cinco minutos y luego Matías Garafulic dio vuelta el marcador. Aunque los uruguayos lograron descontar, el local mantuvo el control y cerró la primera mitad arriba 28-19, con una corrida memorable de Domingo Saavedra.
En el complemento, la historia no cambió. Selknam manejó los tiempos del partido y fue estirando la diferencia con eficacia. Un penal de Garafulic y el try de Lucas Berti terminaron de quebrar cualquier intento de reacción de Peñarol, que solo pudo maquillar el resultado sobre el final. El 41-26 definitivo reflejó la superioridad del equipo chileno.
Más allá del resultado en sí, el impacto se siente en la tabla. Selknam encadenó su cuarta victoria consecutiva -tras imponerse previamente ante Cobras XV, Tarucas y Yacaré XV- y se mantiene firme dentro del Top 4, en plena pelea con Capibaras XV, Dogos XV y Pampas, el sólido líder del certamen.
En ese escenario, las consecuencias también alcanzan a Tarucas. El equipo tucumano, que suma 23 puntos, empieza a ver cómo se le achica el margen para meterse entre los cuatro mejores. La racha positiva de Selknam, sumada a la regularidad de los equipos de arriba, eleva la vara y obliga a los dirigidos por Álvaro Galindo a no dejar más puntos en el camino.
Con varias fechas aún por disputarse pero con la tabla cada vez más apretada, el panorama para Tarucas se vuelve más exigente. Ya no alcanza con competir: ahora necesita resultados. Y rápido.