Selknam ganó y complica el panorama de Tarucas en el Súper Rugby Américas

En ese escenario, las consecuencias también alcanzan a Tarucas. El equipo tucumano, que suma 23 puntos, empieza a ver cómo se le achica el margen para meterse entre los cuatro mejores. La racha positiva de Selknam, sumada a la regularidad de los equipos de arriba, eleva la vara y obliga a los dirigidos por Álvaro Galindo a no dejar más puntos en el camino.