Secciones
DeportesRugby

Selknam ganó y complica el panorama de Tarucas en el Súper Rugby Américas

El equipo chileno venció a Peñarol, se afirmó en el Top 4 y dejó a Tarucas, con 23 puntos, cada vez más lejos de la zona de clasificación.

Selknam ganó y complica el panorama de Tarucas en el Súper Rugby Américas Foto: SelknamRugby/Instagram.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Selknam venció 41-26 a Peñarol en Chile por el Súper Rugby Américas, consolidándose en el Top 4 y complicando las chances de clasificación del equipo tucumano Tarucas.
  • El equipo chileno revirtió un inicio adverso y dominó el encuentro con autoridad. Esta es su cuarta victoria consecutiva tras superar previamente a Cobras XV, Tarucas y Yacaré XV.
  • El triunfo chileno obliga a Tarucas a obtener resultados urgentes para no quedar fuera de semifinales. La lucha por el Top 4 se intensifica ante la regularidad de los líderes.
Resumen generado con IA

El Súper Rugby Américas entró en su tramo decisivo y cada resultado empieza a pesar más de la cuenta. En ese contexto, Selknam dio un paso firme al derrotar como local a Peñarol Rugby por 41-26, en un resultado que no solo lo consolida en zona de clasificación, sino que también complica seriamente las aspiraciones de Tarucas.

El conjunto chileno, que hizo de la cancha del Saint George’s College una fortaleza, logró revertir un inicio adverso y terminó imponiendo condiciones con autoridad. Tras el temprano try de Lucas Bianchi para Peñarol, Selknam reaccionó rápido: Augusto Böhme igualó a los cinco minutos y luego Matías Garafulic dio vuelta el marcador. Aunque los uruguayos lograron descontar, el local mantuvo el control y cerró la primera mitad arriba 28-19, con una corrida memorable de Domingo Saavedra.

En el complemento, la historia no cambió. Selknam manejó los tiempos del partido y fue estirando la diferencia con eficacia. Un penal de Garafulic y el try de Lucas Berti terminaron de quebrar cualquier intento de reacción de Peñarol, que solo pudo maquillar el resultado sobre el final. El 41-26 definitivo reflejó la superioridad del equipo chileno.

Más allá del resultado en sí, el impacto se siente en la tabla. Selknam encadenó su cuarta victoria consecutiva -tras imponerse previamente ante Cobras XV, Tarucas y Yacaré XV- y se mantiene firme dentro del Top 4, en plena pelea con Capibaras XV, Dogos XV y Pampas, el sólido líder del certamen.

En ese escenario, las consecuencias también alcanzan a Tarucas. El equipo tucumano, que suma 23 puntos, empieza a ver cómo se le achica el margen para meterse entre los cuatro mejores. La racha positiva de Selknam, sumada a la regularidad de los equipos de arriba, eleva la vara y obliga a los dirigidos por Álvaro Galindo a no dejar más puntos en el camino.

Con varias fechas aún por disputarse pero con la tabla cada vez más apretada, el panorama para Tarucas se vuelve más exigente. Ya no alcanza con competir: ahora necesita resultados. Y rápido.

Temas Super Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses
1

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?
2

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
4

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
5

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
2

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
3

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
4

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

“No es IA”: el impactante cambio de Gonzalo Higuaín que dejó a todos en shock

“No es IA”: el impactante cambio de Gonzalo Higuaín que dejó a todos en shock

Murió Alex Zanardi, leyenda de la Fórmula 1 y campeón paralímpico italiano

Murió Alex Zanardi, leyenda de la Fórmula 1 y campeón paralímpico italiano

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Colapinto en el GP de Miami: a qué hora corre la sprint, la clasificación y la carrera

Colapinto en el GP de Miami: a qué hora corre la sprint, la clasificación y la carrera

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Comentarios