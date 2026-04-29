Ignacio Cerrutti, de Tarucas, lidera la tabla de goleadores del Súper Rugby Américas

Resumen para apurados
- Ignacio Cerrutti, apertura de Tarucas, se convirtió en el máximo goleador del Súper Rugby Américas con 97 puntos tras destacarse en las últimas jornadas del certamen regional.
- Cerrutti lidera sobre Farisé (90) y Hernández (76) gracias a su precisión y conducción, reflejando el crecimiento ofensivo de la franquicia del NOA durante esta temporada.
- Su desempeño lo consolida como pieza clave para Tarucas y eleva la competencia individual del torneo, marcando una diferencia estratégica que impacta en el rumbo del equipo.
Ignacio Cerrutti atraviesa un momento destacado en el Súper Rugby Américas. El apertura de Tarucas se convirtió en el máximo goleador del certamen, con un total de 97 puntos, cifra que lo posiciona en lo más alto del ranking individual y lo consolida como una de las piezas clave de la franquicia del NOA.
El rendimiento de Cerrutti no es casual. A lo largo de la temporada, el back mostró regularidad, precisión y liderazgo en momentos determinantes, transformándose en una referencia ofensiva para Tarucas. Su efectividad con el pie y su capacidad para sumar en distintas facetas del juego lo llevaron a despegarse en la tabla de anotadores.
Detrás suyo aparecen el apertura de Pampas Bautista Farisé, con 90 puntos, y Julián Hernández, de Dogos, con 76, completando un podio que refleja el alto nivel de competencia en el torneo. Sin embargo, la diferencia que logró Cerrutti marca su impacto dentro de la estructura de Tarucas.
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El presente del apertura también se vincula con la evolución del equipo. Tarucas ha mostrado crecimiento en su juego y mayor contundencia ofensiva respecto a temporadas anteriores, y en ese contexto, la figura de Cerrutti resulta determinante para sostener esa mejora.
Más allá de los números, su influencia se percibe en la conducción del equipo y en la toma de decisiones dentro del campo. Cerrutti no solo suma puntos, sino que ordena, gestiona los tiempos del partido y asume responsabilidades en situaciones de presión.