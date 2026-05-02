Atlético Tucumán visita a River: un cierre de Apertura para olvidar y una última prueba de carácter

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita hoy a River Plate en el Monumental por el cierre del Torneo Apertura, buscando cerrar con dignidad un semestre negativo bajo la conducción de Falcioni.
- El duelo, postergado desde la fecha 9, encuentra al 'Decano' con una racha de 464 días sin triunfos como visitante y apostando por repetir el equipo para fortalecer al plantel.
- Pese al historial adverso en Núñez, una buena actuación permitiría sumar para la permanencia y renovar la imagen de cara al segundo semestre de 2026 con mayor optimismo.
Enfrentar a River en su propio estadio siempre supone un condimento especial. Son esos partidos que se viven distinto, en los que se respira otro aire y la adrenalina que genera la atención de medio país invita a mostrar la mejor versión. Pero esta vez, el contexto en Atlético no parece ser ese. El duelo de esta tarde frente al conjunto de Núñez se percibe, inevitablemente, como el cierre de una historia de la que ya se quiere pasar página lo antes posible. En este caso, para el equipo de Julio César Falcioni, esa desilusionante novela tiene nombre y apellido: el Torneo Apertura.
Si bien el calendario estipulaba que “millonarios” y “decanos” debían verse las caras en la fecha 9, el destino quiso que este duelo sea el epílogo de la primera fase. El paro nacional organizado por los clubes del fútbol argentino a comienzos de marzo alteró los planes y los contextos cambiaron por completo para ambos.
River hubiese recibido el debut de Eduardo “Chacho” Coudet o tal vez un segundo partido del interinato de Marcelo Escudero. Era un equipo que, por entonces, buscaba aire e identidad. Atlético, por su parte, habría tenido un escenario similar: habría sido el primer partido al mando de Falcioni.
Pero hoy la realidad es otra y, por lo tanto, los objetivos mutaron. Para el “Decano”, el partido contra River ya no es una oportunidad para obtener una inyección de confianza para lo que resta del torneo; es, apenas, el desafío de dejar una imagen digna en un primer semestre para el olvido.
En ese sentido, el objetivo del “Emperador” es respaldar a quienes vienen de empatar 1-1 contra Banfield. El propio DT lo dijo en la conferencia posterior: “No hay mucho para cambiar”. Por eso, repetir el “11” es una decisión táctica y psicológica para brindar confianza a un plantel golpeado; pero también es una señal concreta: el entrenador cree que no hay muchos más “recursos humanos” (término que utilizó un vocero de la CD para referirse al material de trabajo) para torcer la historia.
Así las cosas, ante un River que se plantará con un equipo alternativo, pero de muchísima jerarquía, el plan es respetar el 4-1-4-1 que mostró ciertas mejorías en el José Fierro, aunque también errores recurrentes. Luis Ingolotti volvería a ser el arquero; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván, los defensores; Leonel Vega, el volante de marca; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola más adelantados; mientras que Leandro Díaz será la única referencia ofensiva.
La intención es clara: contener a uno de los grandes animadores del fútbol argentino, que llega en alza de la mano de Coudet y que buscará la victoria desde el primer minuto para asegurar el segundo puesto de la zona.
El historial no acompaña
Si el “Decano” pretende aferrarse a los números, encontrará poco consuelo. A la racha sin ganar de visitante, que ya lleva 464 días (con 256 sin sumar puntos; la última vez fue en agosto de 2025, en el 2-2 con Sarmiento), se le suma otra estadística que espanta aún más las esperanzas en 25 de Mayo y Chile.
La última vez que venció al “Millonario” en Núñez fue en el histórico 2-0 de la Primera Nacional 2011, con goles de Luis Miguel Rodríguez y César Montiglio. Además, perdió los últimos tres duelos: 1-0 en marzo del año pasado, 4-1 en 2024 y 1-0 en 2023. No suma puntos en el Monumental desde el 0-0 en junio de 2022. ¿Una buena? El último enfrentamiento general fue para el “Decano”: 2-0 en septiembre del año pasado en el José Fierro, bajo la conducción de Lucas Pusineri.
Así, con todo en contra, aparece un resquicio para la delegación tucumana. Con “poco” en juego más allá de la inminencia de sumar para la permanencia, Atlético tiene sobre la mesa una oportunidad para mostrar los dientes y relucir carácter. El premio sería bien recibido: finalizar el primer semestre con, al menos, un sabor a esperanza en el paladar para afrontar lo que resta de 2026 con otra imagen.