Atlético Tucumán visita a River: un cierre de Apertura para olvidar y una última prueba de carácter

Enfrentar a River en su propio estadio siempre supone un condimento especial. Son esos partidos que se viven distinto, en los que se respira otro aire y la adrenalina que genera la atención de medio país invita a mostrar la mejor versión. Pero esta vez, el contexto en Atlético no parece ser ese. El duelo de esta tarde frente al conjunto de Núñez se percibe, inevitablemente, como el cierre de una historia de la que ya se quiere pasar página lo antes posible. En este caso, para el equipo de Julio César Falcioni, esa desilusionante novela tiene nombre y apellido: el Torneo Apertura.