La agenda de Atlético Tucumán para cerrar el semestre: entrenamientos, logística y los 16avos de la Copa Argentina
El plantel de Falcioni se entrena en Ojo de Agua antes de viajar a Núñez. Tras el cierre del torneo ante River, el "Decano" pondrá el foco en el cruce con Talleres del certamen federal.
Resumen para apurados
- El Atlético Tucumán de Falcioni visita este domingo a las 18:30 a River en Núñez para cerrar el torneo Apertura, con el objetivo de mejorar su imagen tras un semestre irregular.
- El plantel se entrena en el predio Ojo de Agua mientras se reacondiciona su estadio. El técnico planea repetir el mismo once que igualó ante Banfield para mantener la solidez.
- Finalizada la fecha, el Decano pondrá el foco en el cruce ante Talleres por los 16avos de Copa Argentina, clave para la proyección institucional en la segunda mitad del año.
Atlético Tucumán transita horas decisivas en el cierre del torneo Apertura, con la mira puesta en un desafío de máxima exigencia: la visita a River en el Monumental de Nuñez. El equipo dirigido por Julio César Falcioni busca despedirse del certamen con una mejor imagen tras un semestre irregular, apostando a sostener una identidad basada en el orden táctico y la solidez colectiva.
La preparación ingresa en su etapa final con entrenamientos programados para viernes y sábado en el complejo Ojo de Agua. La decisión de trabajar en el predio responde a que el campo de juego del Monumental "José Fierro" está siendo reacondicionado con vistas al próximo torneo Clausura, una señal de proyección institucional hacia la segunda mitad del año.
En lo futbolístico, todo indica que el "Emperador" priorizará la continuidad por sobre las variantes y repetirá la formación que viene de empatar ante Banfield. De no mediar imprevistos, el "Decano" saldría con Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz
El encuentro se disputará este domingo a las 18.30. Tras el partido, la delegación regresará el lunes a la provincia para continuar con los entrenamientos, ya con la mente puesta en el próximo objetivo oficial: el cruce frente a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Dicho encuentro aún no tiene fecha ni sede confirmada, ya que la organización espera que finalice la participación del conjunto cordobés en los playoffs del Apertura para definir el calendario. Así, Atlético cierra su participación en el primer torneo del año con la obligación de competir en Núñez y la expectativa de reordenar su presente de cara a lo que viene.