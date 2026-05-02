Boca golpeó en el momento justo, venció a Central Córdoba y manda en su zona en el Apertura
Con goles de Velasco y Giménez en el cierre del primer tiempo, el equipo alternativo de Claudio Úbeda se impuso por 2-1 en Santiago del Estero. El triunfo le permite al "Xeneize" escalar a la cima de su grupo antes de viajar a Ecuador por la Copa Libertadores.
Resumen para apurados
- Boca Juniors venció 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero por el Apertura 2026, con goles de Velasco y Giménez, para alcanzar la cima provisional de la Zona A.
- Con equipo alternativo, el DT Claudio Úbeda priorizó la rotación para cuidar titulares. Boca marcó dos goles seguidos antes del descanso y resistió el descuento local de Santos.
- El Xeneize llega como líder al duelo clave ante Barcelona por Copa Libertadores en Guayaquil. Central Córdoba cierra un torneo irregular y deberá reestructurarse a futuro.
Boca Juniors finalizó su participación en la fase regular con una victoria clave por 2-1 ante Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda (que presentó una alineación alternativa pensando en el trascendental duelo ante Barcelona este miércoles por la Copa Libertadores), logró imponerse gracias a una ráfaga de goles en el cierre de la etapa inicial. Este triunfo le permite al "Xeneize" alcanzar los 30 puntos y posicionarse como líder provisional de la Zona A del torneo Apertura 2026.
Efectividad en el cierre y reacción local
El desarrollo del encuentro en Santiago del Estero fue parejo durante gran parte del primer tiempo, con ambos equipos disputando la posesión sin generar grandes desequilibrios. Sin embargo, la jerarquía del planteo "xeneize" se hizo notar en un intervalo de apenas dos minutos antes de ir al descanso. A los 43 minutos, Alan Velasco abrió el marcador tras aprovechar una oportunidad clara, y solo dos minutos después, Milton Giménez amplió la ventaja para estampar el 2-0 parcial. En el complemento, el equipo de Lucas Pusineri mostró una mejoría y logró descontar a los 11 minutos a través del uruguayo Michael Santos, pero a pesar de los intentos finales, no logró alcanzar la igualdad.
La rotación como clave del liderato
La victoria ratifica la efectividad de la fórmula implementada por Claudio Úbeda, quien optó por realizar diez cambios respecto a la formación que venía de jugar en Brasil para cuidar el físico de sus futbolistas titulares. Al igual que en presentaciones anteriores ante Independiente y Defensa y Justicia, el recambio de Boca respondió con resultados positivos, permitiéndole al club cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla a la espera de lo que suceda con los partidos de Estudiantes y Vélez. Ahora, el foco absoluto del cuerpo técnico se traslada a la Copa Libertadores, donde el martes a las 21 horas buscarán un resultado favorable en Guayaquil para acomodarse en un Grupo D que se encuentra sumamente apretado.
El cierre de un semestre difícil para el Ferroviario
Por el lado de Central Córdoba, la derrota en casa marca el cierre de un semestre irregular que dejó al equipo lejos de las expectativas iniciales y de los puestos de clasificación. El conjunto santiagueño finalizó su participación en el torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, quedando a solo cinco unidades del último lugar ocupado por Deportivo Riestra. Tras consumarse una nueva caída en el Madre de Ciudades, el equipo de Pusineri deberá replantear su funcionamiento de cara al próximo semestre, con la urgencia de encontrar la regularidad necesaria para escalar posiciones en el fútbol argentino.