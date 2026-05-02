Boca golpeó en el momento justo, venció a Central Córdoba y manda en su zona en el Apertura

La victoria ratifica la efectividad de la fórmula implementada por Claudio Úbeda, quien optó por realizar diez cambios respecto a la formación que venía de jugar en Brasil para cuidar el físico de sus futbolistas titulares. Al igual que en presentaciones anteriores ante Independiente y Defensa y Justicia, el recambio de Boca respondió con resultados positivos, permitiéndole al club cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla a la espera de lo que suceda con los partidos de Estudiantes y Vélez. Ahora, el foco absoluto del cuerpo técnico se traslada a la Copa Libertadores, donde el martes a las 21 horas buscarán un resultado favorable en Guayaquil para acomodarse en un Grupo D que se encuentra sumamente apretado.