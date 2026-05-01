Con un "11" alternativo, Boca juega en Santiago del Estero y empieza a definir su camino en los playoffs

El equipo llega ya clasificado a los octavos de final y con la certeza de que jugará esa instancia en La Bombonera. Sin embargo, el foco está puesto en lo que se viene: el duelo del martes contra Barcelona en Guayaquil, clave tras la derrota frente a Cruzeiro y la victoria de Universidad Católica que comprimió el Grupo D. En ese escenario, Úbeda repetirá la fórmula que le dio resultados: un “11” alternativo que, aun sin los habituales titulares, sumó siete de los últimos nueve puntos y mostró solidez.