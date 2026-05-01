Con un "11" alternativo, Boca juega en Santiago del Estero y empieza a definir su camino en los playoffs

Resumen para apurados
- Boca Juniors visita a Central Córdoba en Santiago del Estero mañana a las 16:15 por el Apertura, buscando mejorar su posición en los playoffs con un once alternativo.
- El técnico Claudio Úbeda aplica rotación para preservar titulares de cara a la Copa Libertadores. Boca marcha segundo en su zona y busca asegurar la localía en cruces eliminatorios.
- El cierre de esta fase definirá los cruces de octavos y el camino hacia la final. La efectividad del equipo suplente es clave para afrontar la doble competencia con solidez.
El “Xeneize” cierra esta tarde su participación en la fase de zonas del torneo Apertura con una visita exigente a Central Córdoba, mañana desde las 16.15 en el “Madre de Ciudades”. Pero más allá del contexto local, el partido aparece atravesado por una decisión estratégica: Claudio Úbeda volverá a apostar por la rotación para priorizar la Copa Libertadores, en un momento en el que el margen de error se redujo al mínimo.
El equipo llega ya clasificado a los octavos de final y con la certeza de que jugará esa instancia en La Bombonera. Sin embargo, el foco está puesto en lo que se viene: el duelo del martes contra Barcelona en Guayaquil, clave tras la derrota frente a Cruzeiro y la victoria de Universidad Católica que comprimió el Grupo D. En ese escenario, Úbeda repetirá la fórmula que le dio resultados: un “11” alternativo que, aun sin los habituales titulares, sumó siete de los últimos nueve puntos y mostró solidez.
La formación tendrá a Leandro Brey como único nombre fijo, consolidado tras la lesión de Agustín Marchesín. En defensa, la rotación ya dejó de ser una excepción para convertirse en competencia directa: Juan Barinaga pelea el lateral derecho con Marcelo Weigandt, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino presionan desde atrás en una zaga que busca regularidad. En el medio campo, la novedad será el ingreso de Williams Alarcón, que tendrá su oportunidad junto a Tomás Belmonte. Más adelante, Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos acompañarán a Milton Giménez.
Posibles rivales
En paralelo, la tabla también juega su propio partido. Boca llega segundo en la zona A con 27 puntos, uno menos que Estudiantes, y con Vélez igualado en unidades. Mantener esa posición le aseguraría definir los cuartos de final como local, mientras que un salto al primer puesto le permitiría sostener esa ventaja hasta una eventual semifinal. Para eso, deberá ganar en Santiago y esperar un tropiezo del equipo platense. Talleres, por su parte, también está en la pelea y condiciona el cierre.
Del otro lado del cuadro, los posibles rivales de octavos ya están delimitados: saldrán del pelotón que va del quinto al undécimo lugar de la zona B, con equipos como Belgrano, Gimnasia, Huracán o Barracas en esa franja, mientras que otros como Racing, Tigre o Sarmiento aún buscan meterse.
A ese escenario competitivo se le suma un dato que no pasa inadvertido: el acompañamiento de la gente. Una vez más, los hinchas de Boca agotaron las cerca de 7.000 entradas disponibles -vendidas como neutrales- y dirán presente en Santiago del Estero. No es un detalle menor: en las anteriores salidas al Interior, el equipo respondió con triunfos, incluso con goleadas frente a Lanús y Defensa y Justicia.