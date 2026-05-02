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San Luis: una mujer y su bebé de un año murieron en un choque cuando iban a una fiesta religiosa

El vehículo en el que viajaban chocó de frente contra un camión en la ruta nacional 146. El conductor sobrevivió y permanece internado en estado crítico.

Una mujer y su bebé murieron en un accidente en la ruta. (Foto: Info!Ya) Una mujer y su bebé murieron en un accidente en la ruta. (Foto: Info!Ya)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer y su bebé murieron el viernes al chocar de frente contra un camión en la ruta 146, San Luis, cuando viajaban a una festividad religiosa desde Mendoza hacia el santuario.
  • El choque ocurrió cerca de Beazley. El conductor del vehículo está grave y los camioneros resultaron ilesos. Se investiga si hubo cansancio o una maniobra de sobrepaso fallida.
  • La Justicia investiga el caso como doble homicidio culposo. El siniestro enluta a la Policía Federal y alerta sobre los riesgos viales en rutas durante peregrinaciones religiosas.
Resumen generado con IA

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes tras un trágico accidente sobre la ruta nacional 146, en San Luis. Viajaban con destino al Santuario Cristo de la Quebrada para una festividad religiosa.

El accidente ocurrió en la madrugada cuando las víctimas viajaban en una camioneta Citroën Berlingo conducida por el esposo de la mujer. El impacto fue de frente contra un camión Mercedes Benz a la altura del kilómetro 161 cerca de la localidad de Beazley.

El chofer del camión y su acompañante resultaron ilesos. Mientras que el conductor del utilitario sobrevivió y tuvo que ser rescatado de entre los metales por el personal de emergencia.

Aunque aún buscan esclarecer las causas del choque, se descubrió que el camión venía de Santa Fe con destino a San Rafael cuando chocó con la camioneta, que iba en sentido contrario.

Los investigadores tienen como principales hipótesis que el choque pudo haber ocurrido por cansancio físico o una maniobra de sobrepaso fallida.

La Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis tomó el caso y abrió una investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el choque para determinar las responsabilidades.

La causa fue caratulada como “Averiguación doble homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”.

Quiénes eran las víctimas

Según la prensa local, las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija de un año, Mia Nahiara Núñez Enríquez, ambas oriundas de San Rafael, Mendoza.


El sobreviviente tuvo que ser rescatado de entre los fierros. (Foto: Info!Ya)

El sobreviviente tuvo que ser rescatado de entre los fierros. (Foto: Info!Ya)

La mujer era cabo de la Policía Federal y prestaba servicios en Buenos Aires, pero al momento del accidente, estaba de licencia.

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