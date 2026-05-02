Nicola, sobre Atlético Tucumán: “Merecemos otro presente y estamos a tiempo de cambiarlo”

Lejos de quedarse en la queja, el atacante reconoce la realidad. “La tabla no le gusta a nadie, sabemos dónde estamos y que tenemos que sumar mucho, sobre todo pensando en lo que viene. El Clausura va a ser muy exigente y no nos podemos relajar”, advierte. En ese sentido, también mira de reojo la pelea de abajo. “Hoy le sacamos seis puntos a Estudiantes de Río Cuarto y cuatro a Aldosivi, pero eso no alcanza. Tenemos que estirar esa diferencia”.