Nicola, sobre Atlético Tucumán: “Merecemos otro presente y estamos a tiempo de cambiarlo”

Resumen para apurados
- Franco Nicola, volante de Atlético Tucumán, analizó el presente del club previo al cierre del Apertura; afirmó que los resultados no reflejan la superioridad mostrada en el juego.
- El uruguayo repasó partidos donde la falta de eficacia les quitó puntos. Pese a esto, Nicola se consolidó como el segundo goleador del equipo y busca alejarse de la zona de descenso.
- El cierre ante River en el Monumental será clave para el ánimo del plantel. Nicola advierte que el torneo Clausura será muy exigente y no permite relajación en la lucha por sumar.
En medio de un torneo adverso para Atlético, Franco Nicola pone en palabras lo que siente gran parte del plantel: la diferencia entre lo que el equipo cree haber hecho en la cancha y lo que finalmente reflejan los resultados.
“Merecemos otro presente, y estamos a tiempo de cambiarlo. Si hacés un análisis de estas 15 fechas que pasaron, hay muchos partidos donde no ligamos”, arranca el uruguayo, con un tono autocrítico pero también convencido de que el rendimiento estuvo por encima de los puntos conseguidos.
El recorrido lo tiene claro. “Con Independiente Rivadavia en Mendoza no merecimos perder, al contrario, estuvimos más cerca de ganarlo. Después en casa, con Central Córdoba y Huracán, merecimos ganar los dos partidos y solo sacamos dos empates”, remarca, señalando uno de los déficits más visibles del equipo: la falta de eficacia.
Nicola también recuerda uno de los golpes más duros del semestre. “En Córdoba con Instituto perdimos en la última jugada, y eso te queda. Son puntos que hoy nos tendrían en otra posición”, señala.
La lista sigue y refuerza su argumento: “Con Barracas Central, Rosario Central, Aldosivi y Banfield también sentimos que merecimos más. Pero el fútbol es así, se gana con goles, no con situaciones”.
En ese contexto, el propio Nicola empieza a ganar peso dentro del equipo. Con sus goles ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield, se convirtió en el segundo máximo goleador del Decano en el torneo, con dos tantos, solo por detrás de Leandro Díaz, que suma cinco. Un dato que refleja su crecimiento y su aporte en un equipo que justamente necesita mejorar su contundencia.
Lejos de quedarse en la queja, el atacante reconoce la realidad. “La tabla no le gusta a nadie, sabemos dónde estamos y que tenemos que sumar mucho, sobre todo pensando en lo que viene. El Clausura va a ser muy exigente y no nos podemos relajar”, advierte. En ese sentido, también mira de reojo la pelea de abajo. “Hoy le sacamos seis puntos a Estudiantes de Río Cuarto y cuatro a Aldosivi, pero eso no alcanza. Tenemos que estirar esa diferencia”.
Pensando en lo inmediato, Nicola no esquiva el desafío. El cierre del torneo será nada menos que ante River, en el Monumental. “Sabemos el rival que es, pero también confiamos en nosotros. Ya demostramos por momentos que podemos jugar de igual a igual. Ojalá podamos hacer un gran partido y cortar la racha”, sostiene.
En lo personal, el uruguayo también se ilusiona. “Va a ser mi tercer partido en esa cancha. La primera vez pude hacer un gol y es un recuerdo muy lindo. Ojalá se dé de nuevo, pero lo más importante es que el equipo sume”.