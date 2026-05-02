Colapinto, frustrado en Miami: “Ese toque con Verstappen me condicionó”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó décimo en la carrera sprint del GP de Miami tras un toque con Max Verstappen que lo dejó sin puntos y condicionó su desempeño en la competencia.
- El incidente ocurrió en la largada tras superar a Hamilton. Luego, Colapinto sufrió por el aire sucio y el uso de un alerón viejo que causó sobrecalentamiento en sus neumáticos.
- El resultado evidencia la desventaja técnica de Colapinto frente a Gasly por falta de carga aerodinámica. Este análisis será clave para ajustar la estrategia en el Gran Premio.
El paso de Franco Colapinto por la sprint del Gran Premio de Miami dejó más bronca que conformidad. Tras finalizar en la décima posición, el piloto argentino analizó una carrera marcada por un incidente en la largada y por dificultades técnicas que condicionaron su rendimiento.
El momento clave se dio apenas iniciada la competencia. Colapinto protagonizó un toque con Max Verstappen que lo obligó a levantar y perder posiciones, justo cuando había logrado superar a Lewis Hamilton en los primeros metros.
“Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Podría haber sumado”, reconoció el piloto, que no ocultó su frustración por una situación que terminó siendo determinante. “Creo que sin ese toque podría haber sumado, pero yendo desde atrás se hace complicado”, agregó.
Más allá de ese episodio, Colapinto también puso el foco en el comportamiento de su monoplaza, especialmente cuando quedó atrapado detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
“El aire sucio, y más en una pista tan caliente, hizo que se calienten mucho más las gomas”, explicó. En un circuito exigente como Miami, las condiciones térmicas y la degradación de neumáticos jugaron un papel clave, afectando el ritmo del argentino en varios tramos de la carrera.
Sin embargo, el análisis fue más allá y apuntó directamente a una desventaja técnica dentro del propio equipo. A pesar de contar con un chasis nuevo, Colapinto reveló que no dispone del mismo paquete aerodinámico que Gasly, una diferencia que impacta directamente en la performance.
“Patiné mucho de la parte de atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras”, detalló. Y fue más específico: “Con ese alerón viejo creo que me afecta no tener los puntos de carga que tiene Gasly, porque voy patinando más”.
Esa falta de carga aerodinámica en la parte trasera se volvió aún más evidente en un circuito donde la degradación es alta. “Al ser una pista tan limitante atrás, tener menos carga es lo que más me perjudica”, concluyó.
El resultado final dejó a Colapinto fuera de la zona de puntos, pero también expuso con claridad los factores que influyeron en su rendimiento. Entre el incidente inicial y las limitaciones del auto, la sensación es que el potencial estaba, pero las condiciones no acompañaron.