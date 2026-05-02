EN VIVO: Colapinto finalizó 10° en la carrera Sprint y ya piensa en la clasificación
Pese a realizar una buena largada, el argentino no pudo sostener la ventaja obtenida en los primeros metros y, luego de unos roces con Hamilton y Verstappen, quedó fuera de la zona de puntos. Así cayó al 10° lugar en la carrera Sprint. Pierre Gasly, en tanto, finalizó 8° y sumó un punto para Alpine. Lando Norris, que había sido el ganador de la carrera en 2025, volvió a coronarse en la Sprint de esta edición; Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
Colapinto se quedó cerca de los puntos
Pese a realizar una buena largada, el argentino no pudo sostener la ventaja obtenida en los primeros metros y, luego de unos roces con Hamilton y Verstappen, quedó fuera de la zona de puntos. Así cayó al 10° lugar en la carrera Sprint. Pierre Gasly, en tanto, finalizó 8° y sumó un punto para Alpine. Lando Norris, que había sido el ganador de la carrera en 2025, volvió a coronarse en la Sprint de esta edición; Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
Hadjar superó a Colapinto
El francés quedó en el 9° lugar, y el argentino cayó al 10° lugar.
Quedan cuatro vueltas para el final
La grilla no muestra grandes modifciaciones.Hadjar está cerca de superar a Colapinto.
Hadjar se acerca a Colapinto
El francés está a menos de un segundo del argentino.
Gran evolución de McLaren
La escudería británica mostró un gran avance en el ritmo de carrera en comparación con las primeras tres fechas en el campeonato.
Lando Norris, puntero
El campeón del mundo es líder de la carrera sin pasar sobresaltos. Piastri y Leclerc completan el podio.
Verstappen superó a Hamilton
El piloto de Red Bull subió al sexto lugar de la grilla.
Una lucha entre campeones
Hamilton y Verstappen compiten por el sexto lugar. El piloto de Ferrari defiende la posición, mientras que el holandés quiere arrebartarle el lugar.
Russell superó a Antonelli
El británico pasó al italiano y se colocó en la tercera posición.
Colapinto no puede acercarse a su compañero de equipo
El argentino está a un poco más de dos segundos de Gasly; y tampoco es presionado por ningún rival ya que le saca dos segundos a Isack Hadjar.
Una largada complicada
Colapinto protagonizó algunos roces con Hamilton y Verstappen, lo que complicó su salida en la carrera.
Colapinto perdió un puesto en la largada
Pese a hacer una gran maniobra para intentar superar a Hamilton, el argentino fue superado por Pierre Gasly y está 9°.
Comenzó la carrera Sprint
Empezó la vuelta de calentamiento a la carrera
Todos los pilotos salieron a la pista para calentar los neumáticos antes de la carrera.
Será la carrera Sprint n°26 de la historia de la Fórmula 1
Esta modalidad fue implementada en 2021. En la primera edición, solamente fueron tres eventos y en 2023 se decidieron establecer seis carreras de esta modalidad.
Así es el autodromo de Miami
El Autódromo Internacional de Miami se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en mayo de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los escenarios más singulares del campeonato. Ubicado dentro del predio del Hard Rock Stadium, el circuito combina el concepto urbano con sectores de alta velocidad: tiene 5,41 kilómetros de extensión, 19 curvas y largas rectas que permiten superar los 350 km/h.
Más allá de los números, su complejidad está en el terreno. El trazado presenta variaciones de altura poco habituales, especialmente entre las curvas 13 y 16, donde los autos atraviesan una zona elevada que cruza una rampa de salida y pasa por debajo de varias estructuras, generando un ritmo irregular. A eso se suma la chicana de las curvas 14 y 15, uno de los sectores más técnicos: se ingresa en subida, con el auto descargado, y se sale en bajada, lo que exige precisión absoluta para no perder estabilidad ni tiempo.
¿Cuántas vueltas tiene la carrera Sprint?
La competencia se realiza a 19 vueltas sobre el Autódromo Internacional de Miami. Tiene un recorrido de 102,8 kilómetros. Lando Norris fue el último ganador.
En menos de 10 minutos, comienza la carrera Sprint
Estos son los puntajes que brinda la carrera Sprint:
- 1º: 8 puntos
- 2º: 7 puntos
- 3º: 6 puntos
- 4º: 5 puntos
- 5º: 4 puntos
- 6º: 3 puntos
- 7º: 2 puntos
- 8º: 1 punto
Vale mencionar que Colapinto partirá desde la octava posición.
Horarios
La actividad de este sábado será intensa y se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium y ESPN. La carrera sprint comenzará a las 13 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14, mientras que la clasificación para la carrera principal está programada desde las 17. Será una jornada clave para Colapinto, que buscará sumar puntos en la sprint y luego repetir el rendimiento para conseguir una buena posición de largada de cara al domingo.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto completó un sólido viernes en el Gran Premio de Miami y dejó señales claras de crecimiento en la Fórmula 1. El argentino terminó 11° en la única práctica libre, pero durante gran parte de la sesión se mantuvo dentro del top 10 y mostró buen ritmo en tandas largas. Esa evolución se confirmó en la clasificación sprint, donde firmó su mejor actuación desde su llegada a Alpine: terminó 8°, se metió en zona de puntos y largará desde la cuarta fila, por delante de su compañero Pierre Gasly. La pole position quedó en manos de Lando Norris, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que detrás se ubicaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.