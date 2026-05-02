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Escándalo con Piqué: denuncias, amenazas y posible sanción histórica

El presidente del Andorra quedó en el centro de la polémica tras la derrota ante Albacete; el informe arbitral lo acusa de frases graves y el club podría recibir castigos sin precedentes.

Gerard Piqué. Gerard Piqué.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, enfrenta posibles sanciones históricas tras increpar al árbitro Alonso de Ena Wolf luego de la derrota ante Albacete en España.
  • El conflicto escaló tras la expulsión de cuatro jugadores. Según el acta, Piqué y otros directivos lanzaron graves amenazas e intimidaciones en el estacionamiento del estadio.
  • El comité de competición evalúa castigos ejemplares que podrían sentar un precedente en el fútbol español, exponiendo una crisis institucional y ética en la conducción del club.
Resumen generado con IA

El nombre de Gerard Piqué volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de lo deportivo. En su rol como presidente del FC Andorra, el exdefensor protagoniza un fuerte escándalo tras la derrota 1-0 frente a Albacete Balompié, un episodio que podría derivar en sanciones históricas dentro del fútbol español.

El conflicto no nació en el partido, sino que arrastraba tensión previa. El club había solicitado formalmente el 23 de marzo que el árbitro Alonso de Ena Wolf no volviera a dirigir sus encuentros, al considerar que existía un patrón de fallos en su contra. Sin embargo, el colegiado fue nuevamente designado para este compromiso, una decisión que en Andorra interpretaron como una provocación directa.

El desarrollo del partido no hizo más que agravar el clima. El equipo terminó con cuatro expulsados por protestas, una situación que desde el entorno del club calificaron como excesiva y desproporcionada. Pero lo más grave ocurrió después del pitazo final.

Según el anexo arbitral, los incidentes se trasladaron al estacionamiento del estadio, donde el equipo arbitral se retiraba. Allí, Piqué habría lanzado frases que ahora están bajo análisis disciplinario. Entre ellas, una advertencia irónica sobre la seguridad de los jueces y otra de tono mucho más fuerte, en la que sugirió que en otro país podrían haber sido agredidos.

El informe también involucra a otros dirigentes del club. El director deportivo, Jaume Nogués, habría expresado un deseo de que el equipo arbitral sufriera un accidente, mientras que el presidente Ferran Vilaseca fue señalado por un intento de agresión a un delegado, situación que debió ser contenida por la fuerza pública.

Todo quedó asentado en el reporte oficial, que ahora será evaluado por el comité de competición. De confirmarse los hechos, las sanciones podrían ser ejemplares y marcar un precedente en el fútbol español, tanto por la gravedad de las declaraciones como por el rol institucional de los implicados.

El episodio expone un momento de desborde en la conducción del club, en medio de un contexto de fuerte malestar con los arbitrajes. Para Piqué, acostumbrado a la exposición mediática, se abre ahora un escenario complejo en el que ya no se discute un resultado, sino las consecuencias de haber cruzado un límite.

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