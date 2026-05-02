Escándalo con Piqué: denuncias, amenazas y posible sanción histórica

El conflicto no nació en el partido, sino que arrastraba tensión previa. El club había solicitado formalmente el 23 de marzo que el árbitro Alonso de Ena Wolf no volviera a dirigir sus encuentros, al considerar que existía un patrón de fallos en su contra. Sin embargo, el colegiado fue nuevamente designado para este compromiso, una decisión que en Andorra interpretaron como una provocación directa.