Gerard Piqué sorprende al fútbol con una inesperada decisión

La secuencia muestra a un Piqué pequeño, con la camiseta de Barcelona, y a él mirando las imágenes con lágrimas en los ojos. "Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me lo dio todo, el Barca me lo dio todo. Ustedes, culés, me lo dieron todo", explica Piqué, mientras el video lo muestra en las gradas del Nou Camp.