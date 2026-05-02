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Gimnasia (CDU) se quedó sin DT: Juan Monge dejó el cargo tras otro golpe

El “Lobo” entrerriano oficializó la salida del entrenador luego de la derrota ante Atlético Escobar; suma apenas un punto en seis fechas y es el tercer equipo del Federal A en cambiar de rumbo.

Juan Monge dejó de ser el DT de Gimnasia (CDU). Juan Monge dejó de ser el DT de Gimnasia (CDU).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Monge dejó de ser DT de Gimnasia de Concepción del Uruguay tras seis fechas en el Federal A por los malos resultados obtenidos en el inicio del torneo.
  • La salida se dio de 'común acuerdo' tras perder 2-1 ante Atlético Escobar. El equipo solo sumó un punto de 18 posibles, con cinco derrotas y apenas cuatro goles convertidos.
  • Gimnasia es el tercer club del Federal A en cambiar DT este año. La dirigencia busca un reemplazo urgente para enfrentar a 9 de Julio de Rafaela y salir del fondo de la tabla.
Resumen generado con IA

El arranque del Federal A ya empieza a dejar consecuencias fuertes. En las últimas horas, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay confirmó la salida de Juan Monge, quien dejó de ser el director técnico del primer equipo tras apenas seis fechas disputadas.

La decisión llegó luego de la derrota 2-1 frente a Atlético Escobar, un resultado que terminó de profundizar un presente deportivo muy complicado. Según comunicó el club, la salida se dio “de común acuerdo” entre ambas partes, en un mensaje que también incluyó palabras de agradecimiento: destacaron su compromiso, su dedicación y el sentido de pertenencia que mostró desde el primer día.

Monge había asumido esta temporada con la expectativa de encaminar al equipo en una nueva campaña, pero los resultados nunca acompañaron. Paradójicamente, su historia con la institución tiene capítulos mucho más felices: como futbolista, supo ganarse un lugar destacado en la memoria del club. Sin embargo, en esta etapa como entrenador, no logró trasladar ese vínculo al rendimiento del equipo.

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Los números explican el desenlace. El “Lobo” apenas sumó un punto sobre 18 posibles, producto de un empate y cinco derrotas. Además, convirtió solo cuatro goles y recibió diez, estadísticas que lo ubican en el fondo de la Zona 1 y que reflejan las dificultades tanto en ataque como en defensa.

Con este escenario, Gimnasia se convirtió en el tercer equipo del torneo en quedarse sin entrenador en lo que va de la competencia, una señal clara de la exigencia y la urgencia que marca la categoría.

Ahora, la dirigencia deberá tomar decisiones rápidas para intentar revertir el rumbo. En lo inmediato, el equipo entrerriano tendrá un desafío exigente: visitará a 9 de Julio de Rafaela en busca de una reacción que le permita empezar a salir del fondo de la tabla.

En un torneo largo, pero implacable, el margen de error ya se redujo al mínimo. Y en Concepción del Uruguay lo saben: es tiempo de empezar de nuevo.

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