Gimnasia (CDU) se quedó sin DT: Juan Monge dejó el cargo tras otro golpe

Monge había asumido esta temporada con la expectativa de encaminar al equipo en una nueva campaña, pero los resultados nunca acompañaron. Paradójicamente, su historia con la institución tiene capítulos mucho más felices: como futbolista, supo ganarse un lugar destacado en la memoria del club. Sin embargo, en esta etapa como entrenador, no logró trasladar ese vínculo al rendimiento del equipo.