Lautaro Herrera, la apuesta juvenil que crece en Tucumán Central

En un proceso que combina presente competitivo y proyección a futuro, Herrera comienza a perfilarse como una de las apariciones juveniles a seguir dentro del plantel de Tucumán Central. Defensor central, formado íntegramente en el club, el joven atraviesa un momento clave en su carrera: su inserción progresiva en un equipo que viene de atravesar una etapa reciente de logros deportivos.