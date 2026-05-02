Lautaro Herrera, la apuesta juvenil que crece en Tucumán Central

Resumen para apurados
- El defensor Lautaro Herrera, de 18 años, se integra al plantel de Tucumán Central en el Federal A tras ser campeón en 2025, buscando consolidar la apuesta juvenil del club tucumano.
- Formado en el club desde los 6 años e hijo del exzaguero Andrés Herrera, el juvenil combina su debut profesional con el fin del secundario bajo la dirección de Walter Arrieta.
- La proyección de Herrera simboliza la transición de Tucumán Central al Federal A, donde el club busca afianzarse potenciando talentos de su propia cantera para futuros desafíos.
Con apenas 18 años recién cumplidos el 21 de febrero, el defensor Lautaro Herrera formó parte del plantel campeón del Anual 2025 y del ascenso de Tucumán Central. Hijo del exzaguero Andrés Herrera, hoy integrante del cuerpo técnico de Unión del Norte, atraviesa su primera experiencia en el Federal A con respaldo del cuerpo técnico y una proyección que empieza a consolidarse.
En un proceso que combina presente competitivo y proyección a futuro, Herrera comienza a perfilarse como una de las apariciones juveniles a seguir dentro del plantel de Tucumán Central. Defensor central, formado íntegramente en el club, el joven atraviesa un momento clave en su carrera: su inserción progresiva en un equipo que viene de atravesar una etapa reciente de logros deportivos.
Herrera fue parte del plantel que se consagró campeón anual en 2025 y también integró el grupo que logró el ascenso al Federal A en la presente temporada. Si bien su participación dentro del campo de juego fue gradual, su presencia constante en la estructura del equipo campeón lo mantuvo dentro del proceso deportivo de la institución.
“Arranqué desde los 6 años en el club. Hice todas las inferiores acá: cebollitas, infantiles y juveniles”, suele resumir el propio jugador al repasar su recorrido formativo, sostenido íntegramente dentro de Tucumán Central.
En paralelo a su desarrollo deportivo, Herrera también transita una etapa de cierre en su formación educativa: finalizó la escuela secundaria y le restan dos materias para completar la etapa final, combinando así sus primeras experiencias en el fútbol profesional con las obligaciones académicas.
El apellido Herrera tiene peso propio en el ambiente del fútbol tucumano. Su padre, Andrés Herrera, fue un marcador central de trayectoria reconocida y actualmente integra el cuerpo técnico de Unión del Norte. Esa cercanía con el fútbol profesional ha sido un factor determinante en la formación del joven defensor.
“Siempre lo escucho a él. Ya conoce de esto y me aconseja para bien”, reconoce Lautaro, destacando el acompañamiento permanente de su padre en su crecimiento deportivo.
En cuanto a su perfil futbolístico, Herrera se desempeña como marcador central, la misma posición que ocupó su padre durante su carrera. Dentro de sus características, sobresale su intención de aportar desde la salida limpia del fondo, una cualidad cada vez más valorada en el fútbol moderno.
“Mi virtud es el primer pase, siempre lo intento”, explica el juvenil, que busca consolidarse desde la construcción del juego en la última línea.
El presente del defensor también está marcado por la llegada del entrenador Walter Arrieta y su cuerpo técnico, quienes comenzaron a brindarle mayor confianza dentro del plantel. En las sesiones de fútbol semanales mostró una buena disposición y rendimiento, lo que le permitió ganarse el respaldo del cuerpo técnico.
En el club destacan su actitud, su predisposición al trabajo y su adaptación a las exigencias del plantel profesional. Si bien todavía no ha sumado minutos oficiales en el Federal A, su incorporación al día a día del equipo representa un paso importante en su desarrollo.
Tucumán Central transita una etapa de transición luego del ascenso, con la exigencia de sostener el nivel competitivo en una categoría superior. En ese contexto, Herrera aparece como una de las apuestas juveniles del proceso.
Sobre el próximo compromiso, el defensor anticipa un encuentro exigente: “Va a ser un partido duro, más de visitante. Tienen los mismos puntos que nosotros, pero vamos a tratar de hacer lo posible para sumar de a tres”.
A la hora de hablar de su faceta ofensiva, no esconde su ilusión de poder convertir. En divisiones inferiores y reserva ya logró marcar, aunque aún no lo hizo en primera. “En primera todavía no hice goles, solo en reserva, y fueron de remate”, recordó.
Y sobre la posibilidad de festejar en el Federal A, no duda: “Un central siempre se imagina hacer un gol. Más en mi primer partido en esta categoría. Sería hermoso”.
El recorrido de Lautaro Herrera apenas comienza, pero ya muestra señales claras de un proceso sostenido: formación en el club, experiencia en planteles campeones, respaldo del cuerpo técnico, finalización de la escuela secundaria y una identidad futbolística marcada desde su historia familiar.
En un contexto de mayor exigencia, Tucumán Central empieza a encontrar en sus juveniles una apuesta de futuro. Y entre ellos, el nombre de Herrera comienza a tomar protagonismo propio dentro de la nueva etapa del club en el Federal A.