Tucumán Central viaja a Formosa con la misión de sumar por primera vez fuera de casa

En principio, el equipo presentaría una sola modificación obligada. La expulsión de Nahuel Duarte abre la posibilidad del ingreso de Lautaro Herrera en la zaga central, quien podría debutar en esa posición dentro del "11" inicial. Sin embargo, otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la presencia de Patricio Krupoviesa, quien se recuperó de una tendinitis y ya sumó minutos en la Liga ante Sportivo Guzmán y San Antonio, por lo que llega con ritmo de competencia.