Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central viaja a Formosa con la misión de sumar por primera vez fuera de casa

El domingo desde las 16 visitará a Sol de América, por la séptima fecha del grupo 2 del Torneo Federal A.

TODO LISTO. Arrieta ya tiene planeado el equipo para la séptima fecha del Federal A. TODO LISTO. Arrieta ya tiene planeado el equipo para la séptima fecha del Federal A.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central visita a Sol de América en Formosa este domingo a las 16:00 por la séptima fecha del Federal A, buscando sumar sus primeros puntos como visitante en el certamen.
  • El DT Walter Arrieta evalúa cambios por la expulsión de Duarte y la lesión de Ezequiel Martínez. Es el tercer viaje al Litoral en una zona marcada por la paridad competitiva.
  • Sumar fuera de casa es vital para las aspiraciones del club en un torneo exigente. Además, la institución confirmó la salida de Bruno Vergara, el entrenador de arqueros.
Resumen generado con IA

Tucumán Central emprenderá el viernes por la tarde su tercer viaje consecutivo hacia el Litoral argentino. En esta oportunidad, el destino será Formosa, donde el domingo desde las 16 visitará a Sol de América, por la séptima fecha del grupo 2 del Torneo Federal A. El encuentro será dirigido por el árbitro chaqueño Guillermo González.

El conjunto tucumano afronta este compromiso con la necesidad de conseguir su primer resultado positivo fuera de casa en el certamen, en una zona muy pareja y exigente. En ese contexto, el entrenador Walter Arrieta definirá el equipo titular recién en la práctica de fútbol prevista para el viernes por la tarde en el estadio, donde comenzará a despejar las últimas dudas.

En principio, el equipo presentaría una sola modificación obligada. La expulsión de Nahuel Duarte abre la posibilidad del ingreso de Lautaro Herrera en la zaga central, quien podría debutar en esa posición dentro del "11" inicial. Sin embargo, otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la presencia de Patricio Krupoviesa, quien se recuperó de una tendinitis y ya sumó minutos en la Liga ante Sportivo Guzmán y San Antonio, por lo que llega con ritmo de competencia.

La principal incógnita pasa por la condición física de Ezequiel Martínez, quien debió retirarse lesionado en el último encuentro ante Sarmiento de Resistencia. Su evolución será determinante para saber si podrá estar desde el arranque. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Maximiliano Martínez.

Con este panorama, el probable equipo de Tucumán Central sería con Daniel Moyano en el arco; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Lautaro Herrera o Patricio Krupoviesa, y Ezequiel Martínez o Maximiliano Martínez en defensa; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante en el mediocampo; y en ataque Benjamín Ruiz Rodríguez junto a Daniel Gómez.

Por otra parte, en el plano institucional, se confirmó la despedida de Bruno Vergara, entrenador de arqueros del plantel.

De esta manera, Tucumán Central intentará volver de Formosa con un resultado positivo y sumar por primera vez fuera de casa en el torneo, ante un rival siempre exigente como Sol de América.

Temas Club Tucumán CentralFormosaTorneo Federal de Básquetbol Torneo Federal AArgentinaWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político
1

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
2

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
3

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
4

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
5

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
2

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
3

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

El Pulga Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

El "Pulga" Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Comentarios