Tucumán Central viaja a Formosa con la misión de sumar por primera vez fuera de casa

Resumen para apurados
- Tucumán Central visita a Sol de América en Formosa este domingo a las 16:00 por la séptima fecha del Federal A, buscando sumar sus primeros puntos como visitante en el certamen.
- El DT Walter Arrieta evalúa cambios por la expulsión de Duarte y la lesión de Ezequiel Martínez. Es el tercer viaje al Litoral en una zona marcada por la paridad competitiva.
- Sumar fuera de casa es vital para las aspiraciones del club en un torneo exigente. Además, la institución confirmó la salida de Bruno Vergara, el entrenador de arqueros.
Tucumán Central emprenderá el viernes por la tarde su tercer viaje consecutivo hacia el Litoral argentino. En esta oportunidad, el destino será Formosa, donde el domingo desde las 16 visitará a Sol de América, por la séptima fecha del grupo 2 del Torneo Federal A. El encuentro será dirigido por el árbitro chaqueño Guillermo González.
El conjunto tucumano afronta este compromiso con la necesidad de conseguir su primer resultado positivo fuera de casa en el certamen, en una zona muy pareja y exigente. En ese contexto, el entrenador Walter Arrieta definirá el equipo titular recién en la práctica de fútbol prevista para el viernes por la tarde en el estadio, donde comenzará a despejar las últimas dudas.
En principio, el equipo presentaría una sola modificación obligada. La expulsión de Nahuel Duarte abre la posibilidad del ingreso de Lautaro Herrera en la zaga central, quien podría debutar en esa posición dentro del "11" inicial. Sin embargo, otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la presencia de Patricio Krupoviesa, quien se recuperó de una tendinitis y ya sumó minutos en la Liga ante Sportivo Guzmán y San Antonio, por lo que llega con ritmo de competencia.
La principal incógnita pasa por la condición física de Ezequiel Martínez, quien debió retirarse lesionado en el último encuentro ante Sarmiento de Resistencia. Su evolución será determinante para saber si podrá estar desde el arranque. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Maximiliano Martínez.
Con este panorama, el probable equipo de Tucumán Central sería con Daniel Moyano en el arco; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Lautaro Herrera o Patricio Krupoviesa, y Ezequiel Martínez o Maximiliano Martínez en defensa; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante en el mediocampo; y en ataque Benjamín Ruiz Rodríguez junto a Daniel Gómez.
Por otra parte, en el plano institucional, se confirmó la despedida de Bruno Vergara, entrenador de arqueros del plantel.
De esta manera, Tucumán Central intentará volver de Formosa con un resultado positivo y sumar por primera vez fuera de casa en el torneo, ante un rival siempre exigente como Sol de América.