El "Pulga" Rodríguez marcó y lideró la reacción de Ñuñorco en la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Luis Miguel "Pulga" Rodríguez anotó de penal en la victoria 3-1 de Ñuñorco ante La Providencia por la fecha 4 de la Liga Tucumana para cortar una racha de dos caídas consecutivas.
- El equipo de Floreal García resolvió el juego en 30 minutos con goles de López, González y Rodríguez, recuperándose tras las derrotas frente a Concepción FC y Unión Simoca.
- Este triunfo reubica a Ñuñorco en el Grupo E de cara a la quinta fecha. El torneo sigue con una agenda cargada que incluye el clásico de Aguilares y duelos decisivos por la punta.
Con una definición exquisita, como tiene acostumbrados a todos, Luis Miguel Rodríguez volvió a destacarse desde el punto penal y fue clave en la victoria de Ñuñorco sobre La Providencia por 3 a 1, en el marco de la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Apertura “Martín Machete Robles”. El encuentro, correspondiente al Grupo E, marcó la recuperación del conjunto dirigido por Floreal García, que llegaba golpeado tras dos derrotas consecutivas frente a Concepción FC y Unión Simoca.
El equipo local encontró rápidamente el rumbo del partido gracias a una ráfaga de efectividad en los primeros 30 minutos. Carlos López abrió el marcador, luego amplió Agustín González y, finalmente, Rodríguez selló el tercero desde los doce pasos. La Providencia logró descontar en ese mismo período por intermedio de Nahuel Brizuela, pero no le alcanzó para cambiar el desarrollo del encuentro.
La cuarta fecha se completará entre el sábado y el lunes. Por el Grupo B, el domingo desde las 16 se enfrentarán Argentinos del Norte y San Martín, mientras que el lunes, en cancha de San Jorge, Atlético Tucumán se medirá con Sportivo Guzmán. En el Grupo C, el sábado jugarán Unión del Norte y San Lorenzo de Delfín Gallo, y el domingo se disputará el clásico entre Lastenia y San Juan. Además, en el interzonal del sábado, Garmendia FC se enfrentará a Amalia.
En cuanto a la quinta fecha, algunos grupos comenzarán su actividad este fin de semana. El principal atractivo estará en el Grupo F con el clásico de Aguilares entre Deportivo Aguilares y Jorge Newbery, que se jugará el domingo desde las 21 en un duelo que promete paralizar a la ciudad. Previamente, el sábado, se enfrentarán Graneros con Sportivo Trinidad, Santa Ana ante Deportivo Llorens y San Lorenzo de Santa Ana frente a Deportivo Marapa.
Por el Grupo A, el domingo se medirán Villa Mitre ante Experimental (en cancha de Central Norte), Juventud Unida frente a San José y Talleres contra Central Norte. En el Grupo D, el sábado jugarán Santa Lucía ante Famaillá, mientras que el domingo lo harán San Pablo frente a Ateneo Parroquial Alderetes y Brown contra Bella Vista, además del interzonal entre San Fernando y All Boys.
El Grupo E tendrá una programación intensa con los cruces entre Concepción FC y San Ramón, Alto Verde ante Santa Rosa, Azucarera Argentina frente a Ñuñorco y La Providencia contra Unión Simoca, en una jornada clave para la lucha por los primeros puestos. Finalmente, los Grupos B y C completarán su programación entre miércoles y jueves, cerrando así una quinta fecha extendida que mantendrá la intensidad del certamen.
Posiciones de la Liga Tucumana
Zona A: Experimental (10), Central Norte (8), Talleres (7), Juventud Unida (6), Villa Mitre (5), San José (3), All Boys (0).
Zona B: Sportivo Guzmán (7), San Antonio (7), San Martín (4), Tucumán Central (3), Amalia (3), Argentinos del Norte (3), Atlético Tucumán (0).
Zona C: Atlético Concepción (9), Lastenia (6), Garmendia (5), Unión del Norte (3), San Juan (2), Cruz Alta (2), San Lorenzo (Delfín Gallo) (2).
Zona D: Famaillá (12), Bella Vista (9), Almirante Brown (6), Ateneo Parroquial (4), San Pablo (4), San Fernando (3), Santa Lucía (2).
Zona E: Concepción FC (10), Unión Simoca (7), San Ramón (7), Ñuñorco (6), La Providencia (5), Azucarera Argentina (4), Alto Verde (3), Santa Rosa (2).
Zona F: Deportivo Marapa (12), Deportivo Graneros (10), Jorge Newbery (7), Deportivo Aguilares (6), Deportivo Llorens (4), San Lorenzo (Santa Ana) (4), Deportivo Trinidad (3), Santa Ana (0).