El "Pulga" Rodríguez marcó y lideró la reacción de Ñuñorco en la Liga Tucumana

La cuarta fecha se completará entre el sábado y el lunes. Por el Grupo B, el domingo desde las 16 se enfrentarán Argentinos del Norte y San Martín, mientras que el lunes, en cancha de San Jorge, Atlético Tucumán se medirá con Sportivo Guzmán. En el Grupo C, el sábado jugarán Unión del Norte y San Lorenzo de Delfín Gallo, y el domingo se disputará el clásico entre Lastenia y San Juan. Además, en el interzonal del sábado, Garmendia FC se enfrentará a Amalia.