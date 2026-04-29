El "Pulga" Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

Sin embargo, el retiro no implica un alejamiento total del deporte. Rodríguez dejó en claro que ya comenzó a preparar su futuro fuera de la cancha: “Tengo realizado el curso de entrenador, terminado. Ahora estoy iniciando el curso de mánager”. En ese sentido, explicó que esa formación no es casual, sino parte de una planificación personal: “Siempre dije que uno tiene que hacer las cosas que puede hacer, porque no sabe las vueltas de la vida”.