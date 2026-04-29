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El "Pulga" Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

El ídolo confirmó que su despedida en Colón marcará el final definitivo de su carrera, incluso en la Liga Tucumana.

El Pulga Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Luis Miguel "Pulga" Rodríguez anunció que se retirará del fútbol profesional y amateur el 14 de junio tras su partido homenaje en el estadio de Colón de Santa Fe.
  • El ídolo tucumano, que actualmente juega en Ñuñorco, confirmó que dejará la actividad competitiva. Ya completó el curso de técnico e inició su formación como mánager deportivo.
  • La salida de un referente carismático marca el fin de una era en el fútbol argentino. Rodríguez planea seguir vinculado al deporte desde la dirección técnica o la gestión.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino se prepara para despedir a uno de sus jugadores más carismáticos. Luis Miguel "Pulga" Rodríguez confirmó que el partido homenaje del 14 de junio en el estadio de Club Atlético Colón no será solo un evento simbólico: marcará su retiro definitivo de la actividad. 

“Después de la despedida ya no voy a jugar ni en la Liga Tucumana ni profesionalmente”, afirmó con claridad en diálogo con LA GACETA Play.

Aunque actualmente se desempeña en Ñuñorco, el "Pulga" explicó que esta etapa también llegará a su fin en junio. A partir de entonces, su vínculo con el fútbol será ocasional y recreativo.

Lejos de dramatizar la decisión, el delantero aseguró que atraviesa este momento con tranquilidad. “La voy llevando bien. Ya pasaron casi seis meses desde el último partido profesional”, contó. En ese tiempo, empezó a adaptarse a una vida más cotidiana, con mayor presencia familiar.

Sin embargo, el retiro no implica un alejamiento total del deporte. Rodríguez dejó en claro que ya comenzó a preparar su futuro fuera de la cancha: “Tengo realizado el curso de entrenador, terminado. Ahora estoy iniciando el curso de mánager”. En ese sentido, explicó que esa formación no es casual, sino parte de una planificación personal: “Siempre dije que uno tiene que hacer las cosas que puede hacer, porque no sabe las vueltas de la vida”.

El "Pulga" también remarcó la importancia de capacitarse para lo que venga: “Si uno quiere ser entrenador, si quiere ser mánager o trabajar en un club, uno se tiene que preparar”. Y agregó que, incluso en esta etapa de transición, mantiene esa lógica activa: “Mientras uno descansa, en cierto modo va tratando de hacer otras cosas para que, al llegar la oportunidad, estar preparado”. 

Más allá de lo profesional, también anticipó que el cambio de ritmo será un desafío personal. “Uno está acostumbrado a estar en movimiento constantemente por los años que jugó al fútbol. Vamos a tener que buscar algo más para calmar esa ansiedad y esa energía que uno tiene todavía”, reconoció.

El 14 de junio, entonces, no solo será un homenaje. Será el cierre definitivo de una carrera extensa, construida entre goles, títulos y una conexión especial con el hincha, sobre todo en Atlético Tucumán, donde su nombre quedó marcado para siempre. 

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