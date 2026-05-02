El pueblo argentino que tiene uno de los puentes ferroviarios más altos del mundo

A 167 km de la capital de Salta y elevado a unos 3.775 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este pueblo en pleno corazón de la Puna, donde la naturaleza armoniza con las grandes ambiciones del hombre. Para el año 1930, cuando la fiebre del ferrocarril aún dominaba los planes económicos, se inició la construcción del imponente Ramal C-14. Esta obra, comandada por el ingeniero Richard Fontaine Maury, buscaba conectar el Norte Argentino con Chile, desafiando las leyes de la física en un territorio hostil.