Secciones
SociedadTurismo

El pueblo argentino que tiene uno de los puentes ferroviarios más altos del mundo

Ubicado a casi 4000 metros de altura, este pueblo armoniza sus casas bajas con una de las obras más altas del mundo.

San Antonio de los Cobres alberga el Viaducto La Polvorilla. San Antonio de los Cobres alberga el Viaducto La Polvorilla.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Antonio de los Cobres, Salta, destaca por el Viaducto La Polvorilla, un puente ferroviario de 63 metros de altura que une el norte argentino con Chile a más de 4.200 msnm.
  • Diseñada por Richard Maury en 1930, esta obra del Ramal C-14 desafió la física en la Puna. El pueblo combina esta ingeniería con arquitectura de adobe y la Fiesta de la Pachamama.
  • Consolidado como 'Lugar Mágico', este destino potencia el turismo regional mediante el Tren a las Nubes y el acceso a la Ruta 40, integrando hitos industriales con paisajes andinos.
Resumen generado con IA

Los telares del mercado artesanal y la arquitectura rústica de las casas bajas de adobe contrastan con una hazaña de la ingeniería moderna que figura entre los récords del mundo. En el calmo pueblo de San Antonio de los Cobres, un inmenso puente ferroviario de 63 metros de altura se posiciona entre los más elevados del planeta. Desde allí, el mundo parece ponerse al alcance de la mano.

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como "el mejor del mundo"

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como el mejor del mundo

A 167 km de la capital de Salta y elevado a unos 3.775 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este pueblo en pleno corazón de la Puna, donde la naturaleza armoniza con las grandes ambiciones del hombre. Para el año 1930, cuando la fiebre del ferrocarril aún dominaba los planes económicos, se inició la construcción del imponente Ramal C-14. Esta obra, comandada por el ingeniero Richard Fontaine Maury, buscaba conectar el Norte Argentino con Chile, desafiando las leyes de la física en un territorio hostil.

Tocar el cielo con las manos

La joya de la corona de este recorrido es, sin duda, el Viaducto La Polvorilla. Ubicado a unos 18 kilómetros del pueblo, esta mole de acero se extiende por 224 metros de largo a una altitud de 4.200 msnm. Es el punto culminante del Tren a las Nubes, donde la formación ferroviaria se detiene para que los viajeros admiren un paisaje que parece de otro planeta.

Pero San Antonio de los Cobres es mucho más que sus vías férreas. El pueblo, distinguido como uno de los "Lugares Mágicos" de Salta, conserva una mística ancestral. Sus calles, custodiadas por el Cerro Terciopelo, mantienen construcciones de adobe y techos de paja, técnicas que resistieron el paso del tiempo y el clima riguroso de la montaña.

Tradición, fe y sabores de la Puna

La identidad del pueblo late cada agosto, cuando se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama. En este ritual, se cava la "boca" de la tierra para ofrendar el Tijtincha (carnes secas con mazorcas) y la chuya, una bebida artesanal de maíz y quinoa, pidiendo abundancia y protección. En febrero, la energía se transforma con el Carnaval Andino, conocido por ser el más alto del mundo, con celebraciones que tienen lugar incluso debajo de la estructura del viaducto.

La gastronomía local ofrece tesoros como los guisos de llama, humitas, tamales y preparaciones con papines andinos. Además, es posible realizar trekkings acompañados por llamas, una tradición milenaria que permite recorrer la iglesia y los alrededores del pueblo al ritmo pausado de la Puna.

Un ecosistema único entre volcanes y salares

Desde San Antonio de los Cobres se puede acceder al Abra del Acay, el punto más alto de la mítica Ruta Nacional 40, o emprender travesías 4x4 hacia los imponentes Salares del Pocito y Arizaro.

En este desierto de altura, la vida se abre paso: vicuñas, guanacos y suris cordilleranos habitan la Reserva Provincial Los Andes, mientras que en las lagunas cercanas, como la del Salar de Santa Rosa de los Pastos Grandes, los flamencos rosados tiñen de color el horizonte. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses
1

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?
2

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
3

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
5

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
2

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
3

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
4

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Jubilados de Anses: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta $120.000 en mayo

Jubilados de Anses: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta $120.000 en mayo

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un fresquito que se hará sentir

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Comentarios