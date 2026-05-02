En qué provincia argentina está el volcán que puede recorrerse por dentro: parece un paisaje de otro planeta

En Malargüe, la fisonomía de un volcán se abre sin mayor recelo ante los ojos del viajero. Las cárcavas que proponen socavones y abismos profundos inundan la vista, mostrándose tan intimidantes como permisivas ante una visita. Los pasadizos estrechos y colosales se cierran sobre el visitante que, empequeñecido, avanza entre inmensas grietas de tonos ocres. Este coloso, bautizado como Volcán Malacara, es una de las pocas estructuras geológicas en el mundo que permite ser explorada desde sus propias entrañas.