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En qué provincia argentina está el volcán que puede recorrerse por dentro: parece un paisaje de otro planeta

A través de cárcavas y pasadizos marcados por lava, es posible conocer el interior del Volcán Malacara.

Volcán Malacara, una proeza de las formaciones geológicas. Volcán Malacara, una proeza de las formaciones geológicas.
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Turistas visitan el volcán Malacara en Malargüe, Mendoza, para explorar sus túneles y cárcavas internas. Este fenómeno geológico permite caminar por las entrañas de un cráter inactivo.
  • Situado a 45 km de Malargüe, esta formación hidromagmática inactiva posee pasadizos y chimeneas de 30 metros creados por la erosión y erupciones explosivas entre magma y agua.
  • Esta experiencia posiciona a Mendoza como un destino geológico clave. Ofrece vistas a La Payunia y la antena de la Agencia Espacial Europea, fomentando el turismo familiar regional.
Resumen generado con IA

En Malargüe, la fisonomía de un volcán se abre sin mayor recelo ante los ojos del viajero. Las cárcavas que proponen socavones y abismos profundos inundan la vista, mostrándose tan intimidantes como permisivas ante una visita. Los pasadizos estrechos y colosales se cierran sobre el visitante que, empequeñecido, avanza entre inmensas grietas de tonos ocres. Este coloso, bautizado como Volcán Malacara, es una de las pocas estructuras geológicas en el mundo que permite ser explorada desde sus propias entrañas.

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Ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad mendocina de Malargüe, este volcán es una extraña formación hidromagmática. Su origen se remonta a erupciones extremadamente violentas del pasado, generadas por el choque explosivo entre el magma ascendente y depósitos de agua subterránea. Hoy, inactivo y situado a unos 1.800 metros de altura, el Malacara ofrece un escenario surrealista donde la erosión del viento y el agua ha tallado pasadizos de lava y chimeneas que superan los 30 metros de altura.

Un viaje al centro de la tierra

La aventura comienza en el Puesto Quesada. Desde este punto, un vehículo traslada a los expedicionarios hasta la base del volcán para iniciar un trekking de dificultad moderada que dura aproximadamente dos horas. En la caminata es se transitan las míticas cárcavas de “Los Puentes” y las misteriosas “Cárcavas Oscuras”.

Uno de los puntos más emblemáticos es la cárcava de “Tyto Alba”, llamada así por la lechuza blanca que hizo de las abruptas paredes del volcán su lugar de anidación. Al recorrer estos túneles de "tefra" (material volcánico depositado en finas láminas), la sensación de estar dentro de un organismo vivo del pasado se vuelve inevitable.

Vistas panorámicas y recomendaciones

Al emerger de las profundidades del volcán, el paisaje se abre hacia uno de los miradores más impactantes de la región. Desde allí, la vista alcanza la Laguna de Llancanelo, la moderna antena de la Agencia Espacial Europea DS3 y la imponente Cordillera de los Andes. Además, se puede observar a lo lejos La Payunia, la zona con mayor concentración de volcanes de toda América del Sur.

Para quienes deseen sumar esta experiencia a su itinerario, es fundamental tener en cuenta algunos detalles logísticos:

  • Excursión familiar: No existe una edad mínima para el recorrido, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar en familia.
  • Equipamiento: Es indispensable llevar calzado de trekking, abrigo y, en temporada de verano, protección solar, gorro y abundante agua.
  • Duración: La travesía completa desde Malargüe demanda un mínimo de 5 horas y suele haber salidas diarias, siempre sujetas a las condiciones climáticas.
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