Un golpe para los argentinos que soñaban con emigrar: Portugal endurece el acceso a la ciudadanía

Resumen para apurados
- El Parlamento de Portugal aprobó el 1 de abril una nueva Ley de Nacionalidad que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía, impactando a los emigrantes argentinos.
- La norma eleva a 10 años la residencia para argentinos y exige a nietos acreditar cultura e idioma. Se suma a restricciones migratorias aplicadas desde diciembre pasado.
- El cambio restringe la principal vía de emigración legal a Europa. Expertos sugieren iniciar trámites urgentes ante la inminente promulgación y posibles revisiones judiciales.
Portugal fue durante años una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de argentinos que buscaban nuevas oportunidades. Sin embargo, ese camino comienza a volverse más estrecho. Según una crónica publicada por el diario La Nación, el Parlamento portugués aprobó una nueva Ley de Nacionalidad que endurece significativamente las condiciones de acceso a la ciudadanía.
La medida, sancionada el 1 de abril, se suma a una reforma migratoria votada en diciembre pasado, que ya había restringido el acceso a la residencia. En conjunto, ambas decisiones configuran un escenario más complejo para quienes proyectaban radicarse en ese país o completar su proceso de naturalización.
De acuerdo con el abogado portugués Oscar Viana, citado por La Nación, el texto aprobado es el resultado de una serie de correcciones impulsadas tras objeciones del Tribunal Constitucional. “El presidente había vetado la versión anterior y la devolvió para su revisión”, explicó. Finalmente, la norma fue aprobada con 152 votos a favor y 64 en contra, con apoyo de sectores de centroderecha, liberales y la extrema derecha.
Reglas más duras
Entre los cambios más relevantes, la ley modifica el criterio de acceso a la nacionalidad por nacimiento. A partir de ahora, los hijos de extranjeros nacidos en Portugal solo podrán acceder a la ciudadanía si al menos uno de sus padres acredita cinco años de residencia legal previa.
También se endurecen los requisitos para la naturalización. El tiempo mínimo de residencia pasa de cinco a siete años para ciudadanos de la Unión Europea o de países de lengua portuguesa, y se eleva a 10 años para el resto de los extranjeros, incluyendo a los argentinos.
Otro cambio es la eliminación del régimen especial para descendientes de judíos sefardíes, una vía que en los últimos años había facilitado miles de solicitudes de nacionalidad portuguesa.
En paralelo, quienes busquen la ciudadanía por ascendencia (como los nietos de portugueses) deberán acreditar conocimientos sobre el idioma, la cultura, la historia y los símbolos nacionales, a través de exámenes o certificaciones.
Sanciones y controversias
La nueva normativa también introduce un capítulo más estricto en materia de sanciones. Se contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a ciudadanos con doble ciudadanía condenados a más de seis años de prisión por delitos graves cometidos dentro de los diez años posteriores a su obtención.
Además, los extranjeros con condenas de cinco años o más quedarán impedidos de solicitar la ciudadanía. Estos puntos, según la crónica de La Nación, figuran entre los más cuestionados y podrían volver a ser analizados por el Tribunal Constitucional.
Incertidumbre y advertencias
A pesar de la aprobación parlamentaria, el futuro de la ley aún no está completamente definido. El nuevo presidente portugués, António José Seguro, deberá decidir si promulga la norma, mientras que sectores políticos ya solicitaron un control de constitucionalidad.
En este contexto, Viana recomendó a los interesados iniciar cuanto antes los trámites de nacionalidad: hacerlo bajo las reglas actuales podría significar menos exigencias y mayor previsibilidad.