Un golpe para los argentinos que soñaban con emigrar: Portugal endurece el acceso a la ciudadanía

De acuerdo con el abogado portugués Oscar Viana, citado por La Nación, el texto aprobado es el resultado de una serie de correcciones impulsadas tras objeciones del Tribunal Constitucional. “El presidente había vetado la versión anterior y la devolvió para su revisión”, explicó. Finalmente, la norma fue aprobada con 152 votos a favor y 64 en contra, con apoyo de sectores de centroderecha, liberales y la extrema derecha.