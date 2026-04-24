Por qué las ventanas de los aviones tienen un pequeño agujero y para qué sirve realmente

Ese diminuto orificio que aparece en las ventanas de los aviones —y que suele pasar desapercibido para la mayoría de los pasajeros— no es un detalle menor. Lejos de tratarse de un defecto, forma parte de un diseño cuidadosamente pensado para garantizar la seguridad durante el vuelo y el correcto funcionamiento de la aeronave.