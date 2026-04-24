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Por qué las ventanas de los aviones tienen un pequeño agujero y para qué sirve

Ese pequeño agujero en las ventanas de los aviones no es casual: cumple una función clave que muchos pasajeros desconocen y que resulta fundamental durante el vuelo.

La verdad detrás de los misteriosos pequeños agujeros en las ventanas de los aviones La verdad detrás de los misteriosos pequeños agujeros en las ventanas de los aviones TN
Por Mercedes Mosca Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Las ventanas de aviones incluyen un pequeño agujero llamado 'respiradero' para regular la presión entre sus capas y garantizar la seguridad estructural durante los vuelos.
  • Conocido como orificio de purga, equilibra la presión entre la cabina y las capas del vidrio. Su diseño evita la condensación y tensiones que podrían deformar la estructura.
  • Este detalle técnico, junto al diseño ovalado de las ventanas, es vital para la integridad de la aeronave. Asegura vuelos seguros al soportar condiciones de presión extremas.
Resumen generado con IA

Puede parecer un detalle insignificante, casi invisible a simple vista, pero está en todas las ventanas de los aviones: un pequeño agujero que muchos pasajeros descubren recién en pleno vuelo. La escena se repite—alguien lo nota, se lo señala a su compañero de asiento y surge la misma pregunta: ¿qué hace ahí?

Lejos de ser un defecto o una curiosidad sin sentido, ese diminuto orificio cumple una función clave en cada viaje. Su presencia está directamente relacionada con la seguridad y el funcionamiento de la aeronave, y entender para qué sirve permite ver el vuelo desde una perspectiva completamente distinta.

Por qué las ventanas de los aviones tienen un pequeño agujero y para qué sirve realmente

Ese diminuto orificio que aparece en las ventanas de los aviones —y que suele pasar desapercibido para la mayoría de los pasajeros— no es un detalle menor. Lejos de tratarse de un defecto, forma parte de un diseño cuidadosamente pensado para garantizar la seguridad durante el vuelo y el correcto funcionamiento de la aeronave.

Conocido técnicamente como “respiradero” u orificio de purga, este pequeño agujero cumple una función clave: permite regular la presión entre las distintas capas que componen la ventana del avión, un aspecto fundamental cuando la aeronave se encuentra a gran altura.

El rol clave del respiradero en la seguridad del vuelo

Las ventanas de los aviones no están formadas por un solo vidrio, sino por varias capas. En ese sistema, el pequeño orificio actúa como una válvula que equilibra la presión entre la cabina —presurizada para el confort de los pasajeros— y el espacio intermedio de la ventana.

Este mecanismo evita que se generen tensiones excesivas que podrían deformar la estructura o provocar condensación. Además, permite liberar aire, humedad y otros gases que podrían acumularse, manteniendo la integridad del material en condiciones extremas.

Por otro lado, el diseño general de las ventanas también responde a criterios de seguridad. Su forma redondeada u ovalada no es casual: ayuda a distribuir de manera uniforme la presión, evitando puntos de debilidad que sí podrían aparecer en estructuras con esquinas.

Así, lo que a simple vista parece un detalle insignificante es, en realidad, una pieza clave dentro del complejo sistema que permite que millones de personas viajen en avión de forma segura cada día.

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