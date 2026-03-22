Interna peronista: Axel Kicillof sigue de cerca los movimientos de Cristina Kirchner

En el caso de Tucumán, el gobernador de Buenos Aires intentó por distintas vías acercarse a su par Osvaldo Jaldo, con el fin de sumarlo a su causa, aunque el tranqueño no le dio ninguna señal en ese sentido. Incluso, según trascendió, el ofrecimiento del tren sanitario para ayudar a los inundados del sur tucumano fue interpretado como una muestra de acompañamiento del bonaerense a uno de los gobernadores dialoguistas. Se sabe que Jaldo tiene ascendencia sobre otros dos mandatarios: el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. El tranqueño no hará movimientos inmediatos que impliquen una exteriorización de acción electoral para no dañar la relación institución con la Casa Rosada.