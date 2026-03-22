Interna peronista: Axel Kicillof sigue de cerca los movimientos de Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense Axel Kicillof venía dilatando la extensión de su agrupación peronista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional para armar un frente anti Milei, para la carrera presidencial de 2027, pero advirtió un movimiento de pinzas por parte de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, el veterano dirigente peronista Miguel Pichetto, consigna un análisis político difundido por el sitio especializado Parlamentario.com.
Kicillof olió a tufillo al enterarse del inesperado encuentro en el departamento porteño de la ex presidenta y líder del PJ nacional y el diputado, defensor de las políticas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en el Parlamento hasta que se alió con Macri, aunque perdió la elección con Alberto Fernández en 2019.
El gobernador bonaerense cree firmemente que la reunión de Cristina y Pichetto y otros “viudos” políticos es un movimiento de pinzas de la ex jefa de Estado y el Gobierno de La Libertad Avanza para obturar o bloquear el frente nacional anti Milei que lanzó Kicillof.
Se sabe que el mandatario bonaerense, probable candidato presidencial en 2027, mandó dirigentes cercanos (les llaman “embajadores”) a las provincias para sumarlos al gran frente político, social y sindical que pretende conformar para cerrar el ciclo de Milei en 2027.
Provincias como Córdoba y Corrientes han recibido ya a algunos de esos “embajadores” y en el caso de Córdoba el dirigente Carlos Caserio organizó días atrás una videoconferencia por una plataforma por Internet de la que participó el mismo Kicillof.
No fue casual: Córdoba es la provincia más antikirchnerista del país y pese a ser gobernada desde 2007 por peronistas, han estado muy enfrentados a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.
Y las alianzas Cambiemos y luego Juntos por el Cambio y últimamente La Libertad Avanza han ganado todas las elecciones en forma aplastante.
En el caso de Tucumán, el gobernador de Buenos Aires intentó por distintas vías acercarse a su par Osvaldo Jaldo, con el fin de sumarlo a su causa, aunque el tranqueño no le dio ninguna señal en ese sentido. Incluso, según trascendió, el ofrecimiento del tren sanitario para ayudar a los inundados del sur tucumano fue interpretado como una muestra de acompañamiento del bonaerense a uno de los gobernadores dialoguistas. Se sabe que Jaldo tiene ascendencia sobre otros dos mandatarios: el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. El tranqueño no hará movimientos inmediatos que impliquen una exteriorización de acción electoral para no dañar la relación institución con la Casa Rosada.
Acerca de la reunión con Cristina -quien extrañamente no abrió la boca sobre el tema-, Pichetto consideró que es hora de que los peronistas “se perdonen”, aunque aclaró que no hablaron del pasado ni hubo pase de facturas de uno a otro. El legislador calificó el encuentro de “fraternal” y dijo que le propuso a la expresidenta construir una gran coalición nacional como la que pergeñó Lula da Silva para volver a la presidencia en Brasil.
Lo cierto es que esa imprevista reunión -hace más de una década que ambos dirigentes no se veían- causó revuelo en el entorno de Kicillof y sospechan de un entramado entre Cristina, claramente hoy opositora al gobernador, y la Casa Rosada.