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El PJ convocó a su Congreso Nacional para el 19 de mayo y apuntó contra la gestión de Milei

El espacio buscará analizar la situación política nacional e internacional y atender cuestiones vinculadas a la organización interna.

El PJ convocó a su Congreso Nacional para el 19 de mayo y apuntó contra la gestión de Milei
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Nacional del PJ convocó a un Congreso Nacional para el 19 de mayo en Buenos Aires, con el fin de reorganizar el partido y cuestionar la gestión de Javier Milei.
  • Durante la reunión en la sede de Matheu, José Mayans criticó duramente la destrucción del Estado y llamó a elecciones internas en Salta y Jujuy para el próximo 25 de octubre.
  • El peronismo busca consolidarse como la principal alternativa opositora frente a las políticas de Milei, intentando unificar el espacio para enfrentar la crisis social y económica.
Resumen generado con IA

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista (PJ) convocó para el martes 19 de mayo próximo al Congreso Nacional partidario, con el objetivo de analizar la situación política nacional e internacional y atender cuestiones vinculadas a la organización interna.

Durante el encuentro, el vicepresidente del PJ, el senador nacional José Mayans, expresó que “la esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista”, tras analizar la calamitosa gestión de la administraciónde Javier Milei.

En esa línea, sostuvo que el mandatario libertario está destruyendo el Estado y los bienes estatales, lo que provoca “un daño tremendo a la sociedad”. Además, calificó de “bochornosa” a “la presencia del corrupto jefe de gabinete (Manuel Adorni)” en la Cámara de Diputados y consideró que esa intervención buscó “tapar la gestión de un gobierno que se está cayendo a pedazos”.

Mayans también planteó que el Justicialismo debe ofrecer respuestas con una propuesta de futuro para la Argentina, al remarcar que el partido debe dar pelea “contra la antipatria y la injusticia social que imperan” en el país.

En el plano internacional, el dirigente se refirió al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, y afirmó que “el presidente que tenemos, gratis y sin pasar por el Congreso Nacional, avala las políticas belicistas” de Norteamérica y sus aliados.

Interna partidaria

Además de la convocatoria al Congreso Nacional partidario, durante la reunión realizada en la sede del PJ nacional de la calle Matheu, en el barrio porteño de Balvanera, se acordó convocar a elecciones internas en el PJ de Salta y en el de Jujuy para el 25 de octubre de este año.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresPartido JusticialistaJosé MayansJavier Milei
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