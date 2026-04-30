El PJ convocó a su Congreso Nacional para el 19 de mayo y apuntó contra la gestión de Milei

En esa línea, sostuvo que el mandatario libertario está destruyendo el Estado y los bienes estatales, lo que provoca “un daño tremendo a la sociedad”. Además, calificó de “bochornosa” a “la presencia del corrupto jefe de gabinete (Manuel Adorni)” en la Cámara de Diputados y consideró que esa intervención buscó “tapar la gestión de un gobierno que se está cayendo a pedazos”.