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¿Quién es Benjamín Elizalde, el refuerzo internacional que llega a Tarucas?

El back de Los Pumas y de Bristol Bears se suma con recorrido internacional, experiencia en Súper Rugby Américas y raíces del norte. Talento y proyección para potenciar al equipo tucumano.

El salteño Benjamín Elizalde se sumará a Tarucas. El salteño Benjamín Elizalde se sumará a Tarucas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El salteño Benjamín Elizalde, ex Bristol Bears y Los Pumas, se suma a Tarucas en Tucumán como refuerzo internacional para jerarquizar al equipo en el Súper Rugby Américas.
  • Formado en Tigres de Salta, el back suma experiencia en el Mundial M20 y Pampas XV. Su arribo se da tras jugar en la Premiership inglesa para aportar velocidad y lectura de juego.
  • La apuesta combina jerarquía internacional con identidad regional. Se busca que su nivel ayude a Tarucas a superar su crisis de resultados y consolidar el proyecto en el norte.
Resumen generado con IA

Tarucas suma una pieza de peso a su estructura. Benjamín Elizalde, formado en Tigres Rugby Club de Salta y con actualidad en el alto nivel internacional, fue confirmado como nuevo refuerzo del equipo, en una apuesta que combina jerarquía, identidad regional y proyección.

El back, que integra el plantel de Los Pumas y viene de militar en el rugby inglés con Bristol Bears, llega para fortalecer una línea que busca mayor desequilibrio y experiencia en momentos clave. Su incorporación no solo eleva el techo deportivo, sino que también refuerza el ADN que Tarucas intenta consolidar: jugadores del norte con recorrido internacional.

Elizalde es un exponente claro de ese perfil. Formado en Tigres, uno de los clubes más representativos de Salta, construyó su carrera desde las bases del rugby regional hasta dar el salto al profesionalismo europeo, sin perder la esencia de su juego: velocidad, lectura y capacidad para romper líneas.

Su crecimiento también tuvo impacto en el circuito internacional. En rugby seven, integró el plantel de Los Pumas 7s que se consagró con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Asunción 2022, una experiencia que potenció su versatilidad.

En paralelo, fue parte del seleccionado argentino Sub-20, con participación en el Mundial M20 2024 y en el Rugby Championship M20 del mismo año, ambos en Sudáfrica, consolidándose como una de las proyecciones más firmes de su camada.

Además, tuvo un rol protagónico en el Súper Rugby Américas: fue convocado por Pampas XV y se desempeñó como fullback titular en la final de la edición 2024, sumando experiencia en instancias decisivas del alto nivel regional.

Ese rendimiento le abrió la puerta al rugby europeo. En julio de 2024 se incorporó a Bristol Bears, equipo que compite en la Premiership Rugby, dando un salto clave en su carrera profesional.

En Tarucas, su llegada se interpreta como algo más que un refuerzo. Es una señal. La intención de seguir construyendo un equipo competitivo, pero con identidad propia, con jugadores que entienden el contexto y representan una manera de sentir el rugby.

Elizalde ya selló su nuevo destino. Ahora, el desafío será trasladar todo ese recorrido a Tarucas y transformarlo en rendimiento. Y, sobre todo, en resultados.

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