Tarucas sigue sumergido en una crisis de rendimiento

Tarucas parece atrapado en un pozo sin salida. Una caída que no encuentra freno ni fondo. Todo empezó en Rosario, con la derrota ante Capibaras, en un partido en el que el equipo de Álvaro Galindo ya había mostrado signos de desconcentración y, sobre todo, de pérdida de carácter. En Chile, el golpe fue más profundo: no solo por la caída ante Selknam, sino porque los trasandinos quedaron al acecho en la tabla, esperando un nuevo tropiezo para meterse entre los cuatro mejores. Y ese movimiento se confirmó en Paraguay, donde Selknam venció a Yacaré XV por 34-13 y dejó a Tarucas obligado a un único resultado para sostenerse en zona de semifinales: ganar. Pero ese objetivo, hoy, parece demasiado lejano. El equipo de Galindo volvió a evidenciar una preocupante involución y lo pagó caro: perdió 34-20 y quedó fuera de los cuatro mejores.