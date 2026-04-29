River enfrenta en Brasil una exigente prueba por la Copa Sudamericana

Tras la derrota en el Superclásico y la rápida recuperación con la victoria frente a Aldosivi, River Plate se prepara para otro duelo fundamental esta noche, cuando visite a Bragantino en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana. En lo que será el primer cruce oficial de la historia entre ambos clubes, el equipo de Núñez se juega mucho más que tres puntos en Brasil; busca adueñarse definitivamente del Grupo H en el segundo certamen continental. Con el empate ante Blooming y el triunfo frente a Carabobo, el “Millonario” llega como líder con cuatro puntos, pero sabe que el margen de error es mínimo ante un rival que le pisa los talones.