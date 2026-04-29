River enfrenta en Brasil una exigente prueba por la Copa Sudamericana
Tras el alivio que significó el triunfo ante Aldosivi, el "Millonario" se planta en suelo brasileño para defender la cima del Grupo H frente a un perseguidor directo. Los dirigidos por Eduardo Coudet intentarán imponer su chapa continental y dar un paso decisivo hacia la clasificación.
Resumen para apurados
- River Plate visita hoy a Bragantino en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Coudet busca defender el liderazgo del Grupo H y asegurar su clasificación.
- Tras vencer a Aldosivi, el equipo llega con dudas en el once inicial. Enfrenta a un Bragantino respaldado por el grupo Red Bull y que cuenta con la supervisión global de Jürgen Klopp.
- Una victoria consolidaría a River en la cima y daría aire al ciclo de Coudet. El duelo pone a prueba la jerarquía argentina frente al exitoso modelo de gestión deportiva brasileño.
Tras la derrota en el Superclásico y la rápida recuperación con la victoria frente a Aldosivi, River Plate se prepara para otro duelo fundamental esta noche, cuando visite a Bragantino en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana. En lo que será el primer cruce oficial de la historia entre ambos clubes, el equipo de Núñez se juega mucho más que tres puntos en Brasil; busca adueñarse definitivamente del Grupo H en el segundo certamen continental. Con el empate ante Blooming y el triunfo frente a Carabobo, el “Millonario” llega como líder con cuatro puntos, pero sabe que el margen de error es mínimo ante un rival que le pisa los talones.
Dudas y certezas
En cuanto a la conformación del once inicial, la estructura defensiva parece no presentar mayores sorpresas, con Santiago Beltrán en el arco y una línea de cuatro compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Aníbal Moreno y Tomás Galván también estarán, pero las incógnitas reales para Eduardo Coudet comienzan aquí: Juan Cruz Meza sigue sumando méritos para desplazar a Giuliano Galoppo de la titularidad tras el descontento técnico en el último partido ante Aldosivi, mientras que la otra gran duda del técnico pasa por incluir a la joya ecuatoriana Kendry Páez o mantener la apuesta por el juvenil Ian Subiabre.
En el ataque, Maximiliano Salas se perfila como una fija para enfrentar al conjunto brasileño, mientras que Facundo Colidio mantiene una leve ventaja sobre Joaquín Freitas para completar la dupla ofensiva.
Un rival “energizado”
El conjunto brasileño, que accedió a este certamen tras un sólido 2025 en el Brasileirão, buscará hacer valer su localía para seguir con la racha tras su triunfo frente a Blooming. Para completar el análisis del duelo de este jueves, es fundamental entender el presente del Red Bull Bragantino, un club que pasó de la modestia a la relevancia continental gracias a una inversión millonaria en 2019. Tras deambular históricamente por las categorías de ascenso, la fusión con Red Bull Brasil le permitió a la institución regresar a la élite en 2020, adoptando una identidad visual y de gestión similar a la de sus “hermanos” de marca en Leipzig o Salzburgo.
El éxito del proyecto, hoy bajo la dirección técnica de Vagner Mancini, no se basa en la compra de estrellas consagradas, sino en un área de scouting intensiva dedicada a captar jóvenes promesas para su posterior reventa. Este modelo ya ha dado frutos deportivos concretos, logrando que el equipo fuera finalista de la Copa Sudamericana en 2021. Además, el club se beneficia del intercambio de conocimientos y la cesión de futbolistas entre las distintas franquicias del grupo alrededor del mundo.
La ambición del rival de River se refleja también en su estructura institucional, contando con la supervisión de Jürgen Klopp, quien asumió como director global de fútbol de la firma hace poco. Actualmente, el equipo atraviesa una etapa de transición en su infraestructura: tras la demolición de su histórico estadio, se proyecta la inauguración de un recinto ultramoderno para 2027. Por eso, el encuentro frente al equipo del “Chacho” se disputará en el pequeño Cícero de Souza Marques, para 12.000 espectadores.