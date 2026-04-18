Esta es la proteína que no puede faltar en tu dieta, después de los 50

A medida que alcanzamos la madurez, el cuidado de nuestra salud se vuelve una prioridad aún mayor. Es en este período de la vida donde cada elección alimenticia cobra una relevancia especial. En medio de este escenario, un descubrimiento revolucionario de la Universidad de Harvard iluminó el camino hacia un envejecimiento más saludable y vibrante: las proteínas de origen vegetal.