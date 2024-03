Ejercicios perfectos para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis durante la menopausia

¿Cuáles son los ejercicios recomendados para mujeres en la menopausia?

No todos los tipos de ejercicio ofrecen los mismos beneficios para la salud ósea. Mientras que algunas actividades pueden ser beneficiosas para otros aspectos de la salud, como el ejercicio aeróbico, no estimulan adecuadamente los huesos. Por ejemplo, la natación o el ciclismo no se consideran las mejores opciones para mejorar la salud ósea.