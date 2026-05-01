Qué le pasa al cuerpo cuando se trabaja demasiadas horas, según especialistas

Resumen para apurados
- La OMS y OIT vinculan jornadas de más de 55 horas semanales con 745.000 muertes por afecciones cardíacas y ACV, según un informe publicado por la revista National Geographic.
- El sobreesfuerzo laboral eleva el cortisol y causa estrés crónico, derivando en hipertensión. El sedentarismo de oficina agrava el riesgo de padecer diabetes y lesiones lumbares.
- Especialistas recomiendan pausas activas y límites estrictos, advirtiendo que los daños del exceso de trabajo pueden manifestarse incluso diez años después de iniciada la conducta.
Trabajar no solo es una necesidad económica, sino también una actividad que puede aportar beneficios físicos, mentales y sociales. Mantenerse activo, desarrollar habilidades y fortalecer vínculos laborales son algunas de las ventajas asociadas al empleo. Sin embargo, distintos estudios advierten que excederse en la cantidad de horas de trabajo puede tener efectos perjudiciales para la salud.
Un informe citado por la revista National Geographic meses atrás analizó las consecuencias del exceso laboral y reunió datos alarmantes. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, trabajar más de 55 horas semanales estuvo relacionado con 745.000 muertes por accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas en 2016.
Cómo afecta el exceso de trabajo al cuerpo y a la salud mental
Uno de los principales problemas asociados a las jornadas laborales extensas es el estrés crónico. Cuando el organismo permanece demasiado tiempo en estado de alerta, produce de manera constante cortisol, conocida como la “hormona del estrés”.
Los especialistas advierten que esta situación puede derivar en hipertensión arterial, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, trastornos digestivos y problemas cardíacos.
Además, dedicar gran parte de la semana al trabajo suele reducir el tiempo disponible para hábitos saludables, como dormir correctamente, hacer actividad física o disfrutar de momentos de ocio.
Alexis Descatha, investigador del Hospital y Universidad de Angers-Inserm, explicó que quienes trabajan en exceso muchas veces no logran mantener rutinas básicas de cuidado personal, como una buena alimentación o el descanso adecuado.
Los expertos también remarcan que las consecuencias del estrés laboral pueden aparecer lentamente y manifestarse incluso una década después. Aunque los mayores riesgos se observan en personas que superan las 55 horas semanales, algunos efectos también fueron detectados en quienes trabajan más de 40 horas.
Grace Sembajwe, investigadora de la Indiana University Bloomington, señaló que incluso la tradicional jornada de 40 horas semanales puede no ser la más beneficiosa desde el punto de vista de la salud.
Qué riesgos tienen las personas que trabajan muchas horas sentadas
Los especialistas también advirtieron sobre los problemas específicos que afectan a quienes trabajan en oficinas y pasan gran parte del día sentados frente a un escritorio.
El sedentarismo prolongado se relaciona con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes tipo 2. A esto se suman molestias musculares y lesiones por sobrecarga, especialmente dolor lumbar y molestias en el cuello debido a las malas posturas.
Según los expertos, cuanto más tiempo permanece una persona inactiva durante la jornada laboral, mayores pueden ser las consecuencias para la salud.
Para reducir estos riesgos, recomiendan incorporar pausas activas durante el trabajo, realizar actividad física diariamente y establecer límites claros entre el horario laboral y el tiempo personal.