Qué le pasa al cuerpo cuando se trabaja demasiadas horas, según especialistas

Trabajar no solo es una necesidad económica, sino también una actividad que puede aportar beneficios físicos, mentales y sociales. Mantenerse activo, desarrollar habilidades y fortalecer vínculos laborales son algunas de las ventajas asociadas al empleo. Sin embargo, distintos estudios advierten que excederse en la cantidad de horas de trabajo puede tener efectos perjudiciales para la salud.