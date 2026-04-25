Quiénes son los trabajadores que cobran el doble el 1° de mayo, según la ley

Una de las celebraciones más significativas del calendario internacional tendrá lugar en menos de seis días. En el Día del Trabajador, quienes brindan su esfuerzo cotidiano celebran y ven reconocidos sus derechos, en conmemoración de quienes perdieron la vida para poder gozarlos hoy. El 1° de Mayo es una fecha de reflexión en la agenda anual, por lo que muchos empleados están llamados a descansar. Sin embargo, otros deberán seguir cumpliendo sus tareas y, en ambos casos, el salario percibido varía más adelante.